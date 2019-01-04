改造老牌輪胎廠華豐　沈國榮：只許成功的最後一役

▲華豐董事長沈國榮表示，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道。（圖／華豐提供）

記者林淑慧／台北報導

「丟掉不賺錢的轎車胎，衝刺賺錢的二輪胎，」和大集團董事長沈國榮接手經營華豐橡膠之後，曾許下一個目標：預計六年內集團年營收能夠倍增，突破150億元大關；這位改造企業的老將，將華豐視為最後一役，「只許成功、不能失敗」是他的使命。

國內最老牌的輪胎廠華豐，過去因股權高度分散，引來八方人馬競合角逐，去年大股東間傳出財務糾紛，原董事長蘇明芬請辭；今年一月由具地方家族實力的大台中數位有線電視股份有限公司總經理廖陳宣有擔任董事長，後又因個人因素請辭，董事會再選出原華豐副董事長沈國榮出任董座。

接手經營不善的公司，沈國榮可謂經驗豐富。由機械業起家的他，當年接手和大、高鋒兩家企業時，都面臨營運困境，沈國榮入主後大刀闊斧改革，帶領旗下員工浴火重生。

▲華豐橡膠是台灣最老牌的輪胎廠。（圖／翻攝自華豐官網）

「凡事追根究柢，發現問題，找到方法，解決問題，最後達成改善的目標。」沈國榮說，他的人生座右銘就是「追根究柢」，這句話也是他改革經營不善企業有成的致勝關鍵。

經過三十年努力，和大的年營收從6000萬元成長至72億元，足足成長120倍；而十年前的高鋒營收不過6億元，今年則可望突破30億元，年營收可望成長五倍。

身兼華豐董事長的沈國榮認為，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道，並訂下六年內集團營收倍增、超越150億元的目標。市場也期待，這位改造企業老將大展身手，再度帶領華豐脫胎換骨。