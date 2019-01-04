台商回流第一波來了　智邦、慶豐富搶頭香投資18億

▲「歡迎台商回台投資行動方案」首批通過智邦、慶豐富2家申請案，預計在台投資18億。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰衝擊持續發酵，為迎接美中貿易戰帶來的台商回流商機，經濟部成立投資台灣事務所，今（4）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第1次聯審會議，核准智邦科技、慶豐富實業等2家申請案，共計在台投資17.6億元。

為協助台商快速返台投資，行政院核定「歡迎台商回台投資行動方案」於今年1月1日上路，展開為期3年。投資台灣事務所發言人陳秀全表示，該方案上路後，針對有需求的台商都會進行接洽與拜會，今天會中核准智邦科技、慶豐富實業2家申請案。至於目前台商回流意願方面，陳秀全說，目前陸續與其他台商進行接洽，預計每周固定召開該會議。

國際網路市場領導廠商之一的智邦科技，過去從大陸運往美國的網路交換器及網通設備產品占總營收35%，因應美中貿易戰及美國調升關稅，計劃將產線移回台灣，第一期將於苗栗廣源科技園區擴廠，預計生產設備投資金額約8億元，後續仍有擴廠計劃。

智邦科技這次申請台商回台方案需求，包含陸籍專業人才、外勞及融資等，經過聯審會議獲准核發資格核定函後，除了可創造本國就業人數700人以上，更可強化全球網通產業上下游供應鏈。

慶豐富實業是國內窗簾及家飾紡織品製造大廠，受美中貿易戰影響，計劃於彰濱工業區新建廠房，未來新廠將導入智能化生產線，主要供應歐美市場全系列的安全窗簾，並提供客製化服務，來滿足更多元的客戶需求。

慶豐富實業購置土地建廠及機械設備的投資金額約9.6億元。這次申請台商回台方案需求包含外籍專業人才、勞工專案及融資等，這投資案經過聯審會議獲准核發資格核定函後，將可大幅挹注臺灣製產品行銷歐美市場的規模。