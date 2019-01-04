董事長承諾…台中幸福公司真的「連10年加薪」！尾牙宣布今年最高6.18％

財經中心／台北報導

汽車傳動系統製造廠和大（1536）4日晚間在台中國際會展中心舉辦尾牙，由於董事長沈國榮去年接下華豐（2109）董座，今年集團尾牙首度加入華豐員工，飆增了160桌，沈國榮更宣布，將發放年終獎金3至3.5個月，且2019年仍會持續調薪，全年3％至6.18％，是自2010年開始連續第10年調薪，法人也看好和大今年業績可望成長7％。

和大集團為傳統產業營運翻轉的最佳典範，去年營運表現佳，尾牙首度加入華豐輪胎，包括高峰、和大一起辦，從去年的230桌增加到390桌，創下新高，還邀請楊烈、利菁、李愛綺等藝人助陣，董事長沈國榮更在台上宣布，只要和大公司獲利創下新高，就會為員工調薪！而這10年來他也信守承諾，連續加薪，成為外界羨慕的幸福企業。

沈國榮受訪時表示，和大近年來業績不斷攀升，頭家應該照顧員工，把公司利潤跟員工分享。但因今年受貿易戰衝擊，業績成長可能不如過去，但攀高無虞，還是會調薪，只是不同於過去以5％為調薪基礎，今年改採品質控管，以KPI為基礎，上下半年各調整一次，各廠別員工只要工作表現比去年同期好，最高可獲得6.18％調幅，最少也有3％，將在8月10日一次發放；下半年以調過的薪資作為加薪6％的水準，也就是下半年最高可調到6.36％，全年平均就是6.18％。

和大是國內少數的電動車零組件供應商，雖然全球車市銷售減緩，外在環境前景不明，但和大因電動車零件需求持續攀升，法人預估今年營收將可成長5至10％。沈國榮表示，展望今年電動車市場成長，大客戶特斯拉第2季也將有新車款Model Y推出，同樣應用和大的減速齒輪箱，預期全年營收將成長3成，整體將帶動大出貨量持續成長，和大新產能加入，

法人預估，和大2017年營收67億元，2018年達72億元，成長了約7.5%，今年可望上看80億元，預估2020到2022年營收成長15至20%。