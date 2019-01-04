　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華豐董事長沈國榮表示，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道。（圖／華豐提供）

▲華豐董事長沈國榮表示，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道。（圖／華豐提供）

記者林淑慧／台北報導

和大集團今（4）日晚間舉行尾牙，去年沈國榮接下台灣最老牌輪胎廠華豐的董事長後，營運觸角延伸至輪胎業，華豐員工也首度參與集團尾牙，使和大集團尾牙桌數衝高至390桌。

和大去年營運表現亮眼，尾牙桌數也再創新高，由去年的230桌增加到390桌，今年尾牙表演邀來歌手楊烈、利菁、李愛綺等藝人熱鬧一番。

華豐擁有豐富的製胎與研發能量，是台灣最老牌的輪胎廠，沈國榮去年接下董事長後，延攬資深媒體人王嶠奇擔任總經理，並啟動組織調整計劃。沈國榮曾表示，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道。

▲和大集團尾牙。（圖／華豐提供）

▲和大集團尾牙。（圖／華豐提供）

華豐總經理王嶠奇日前在法說會上表示，2018年是華豐「四管齊下」調整組織的一年，從人力、原物料、機器設備、方法啟動組織改造，目標使華豐營運在2019年「浮上水面」。

王嶠奇表示，受到大陸車市降溫影響，加上華豐蘇州廠2017年底發生火災、導致大陸產能減少，衝擊華豐營運表現；但自去年第三季起，不僅調整大陸廠人力配置，第四季也調整台灣廠人力，並透過製程改善，提高產品良率，可望挹注公司營運表現。

依據財報，華豐2018年前三季營收達39.64億元、年減9.52%，相較之下，銷貨成本減少8.11%、營運費用減少8.99%，減幅不及營收，壓縮到獲利空間；影響所及，前三季每股稅後淨損0.78元，比起2017年同期每股稅後純益(EPS)0.02元由盈轉虧。

ET快訊
快訊／元大銀行搶匪抓到了！菜刀搶20萬　台中摩鐵落網
國中甩尾BMW車主找到了！　到案一句話超傻眼

關鍵字：和大,沈國榮,華豐,輪胎,王嶠奇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金門死豬驗出非洲豬瘟　茂生農經股價逼近漲停板

漢翔領軍A-Team 4.0聯盟　航太供應商突破百家　搶攻智慧製造商機

四離岸風電商拿不到5.8元費率　拖累鋼鐵族群走跌

跨境電商物流旺季　宅配通推限時優惠　力拚全年獲利成長

年節採購旺季將屆　食品股南僑、卜蜂、大成價量齊揚

巨大加速歐洲新廠佈局因應高關稅　法人：營收可望回到高峰

高殖利率題材加持　大成鋼買盤回籠　股價站穩42元大關

台積電矽智財夥伴円星科技明起競拍　底價每股157.14元

自行車供應鏈新廠本季動工　拓凱股價翻紅

喜迎換機潮　航太龍頭漢翔逆勢抗跌　法人：營運看旺到明年

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

台商回流第一波來了　智邦、慶豐富搶頭香投資18億

蘋果庫克拋調降財測震撼彈　光寶科也怕怕

改善空污　大貨車汰舊換新貨物稅減徵擴大到20萬

衝刺商用+佈局東南亞　東元今年業績拚雙倍成長

光寶打入歐系車廠　車用全年營收挑戰200億

財金公司董事會拍板　董事長之職林國良真除

可口可樂斥資1500億收購Costa　正式進軍咖啡市場

分析師：熊市來臨不能全怪蘋果　下毒的兇手是它

光寶科看今年審慎樂觀　董座看加薪「優於同業」

正載著孩子要去往迪士尼！佛州4車相撞至少7死！

么八洞洞成功嶺收假！他高鐵上腿麻「新烏日→板橋」崩潰　網全笑翻

奉上膝蓋！張學友快60歲了　四面台唱跳1hr才停..神體力驚人

人臉辨識「侯西雷」　熱警幫失智老婦回家

快訊／元大搶匪抓到了！菜刀搶銀行20萬　台中汽車旅館被逮

高雄隱藏版老味道！鹽埕市場古早味沙茶麵

吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

SBL／金酒佐藍登場仍吞4連敗　富邦勇士猛轟13分大勝

錯抓元大搶匪！無辜男批警「憑1頂紅帽辦案」　氣炸：要告清水分局

超正女警原來是「周曉涵」！擒拿術超兇狠：我很不好惹

財經熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

小資女翻身3年存100萬　理財..

台北士林新建案殺出「每坪39萬..

快訊／美股道瓊狂跌500點　納..

計程車司機意外賺得4百億　投入..

短短一天！全球主要非美貨幣幾乎..

勞保紓困貸款懶人包　超低利率讓..

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

華碩輕薄筆電市佔連7年奪冠

全球20家最安全航空 國泰、長..

少一張迪士尼　日圓漲破0.29

韋禮安熱力獻唱　宏達電尾牙總獎..

漢翔領軍A-Team 4.0聯..

台股翻紅夢破滅　投資人棄股轉債

更多熱門

相關新聞

兒子的機車被吐口水　父戳破鄰居輪胎報復

新北市一名陳姓水電工因懷疑鄰居對兒子的機車吐口水，竟然半夜拿著電鑽接上螺絲釘，戳破鄰居停在社區停車場的轎車輪胎。台北地方法院依毀損罪，判決陳男拘役25日，得易科罰金。

神A車頭被拖吊慘「客兄」　苦主現身

聖誕節開米其林　來吃米其林大餐吧

10大「最佳輪胎品牌」出爐

委國經濟蕭條　固特異工廠將停止營運

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

19日補班年初四　不是本來就放？

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面