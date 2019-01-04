台灣最老牌輪胎廠華豐　首度加入和大集團尾牙

▲華豐董事長沈國榮表示，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道。（圖／華豐提供）

記者林淑慧／台北報導

和大集團今（4）日晚間舉行尾牙，去年沈國榮接下台灣最老牌輪胎廠華豐的董事長後，營運觸角延伸至輪胎業，華豐員工也首度參與集團尾牙，使和大集團尾牙桌數衝高至390桌。

和大去年營運表現亮眼，尾牙桌數也再創新高，由去年的230桌增加到390桌，今年尾牙表演邀來歌手楊烈、利菁、李愛綺等藝人熱鬧一番。

華豐擁有豐富的製胎與研發能量，是台灣最老牌的輪胎廠，沈國榮去年接下董事長後，延攬資深媒體人王嶠奇擔任總經理，並啟動組織調整計劃。沈國榮曾表示，華豐本身擁有好技術，只要透過調整，可望浴火重生、重回獲利軌道。

▲和大集團尾牙。（圖／華豐提供）

華豐總經理王嶠奇日前在法說會上表示，2018年是華豐「四管齊下」調整組織的一年，從人力、原物料、機器設備、方法啟動組織改造，目標使華豐營運在2019年「浮上水面」。

王嶠奇表示，受到大陸車市降溫影響，加上華豐蘇州廠2017年底發生火災、導致大陸產能減少，衝擊華豐營運表現；但自去年第三季起，不僅調整大陸廠人力配置，第四季也調整台灣廠人力，並透過製程改善，提高產品良率，可望挹注公司營運表現。

依據財報，華豐2018年前三季營收達39.64億元、年減9.52%，相較之下，銷貨成本減少8.11%、營運費用減少8.99%，減幅不及營收，壓縮到獲利空間；影響所及，前三季每股稅後淨損0.78元，比起2017年同期每股稅後純益(EPS)0.02元由盈轉虧。