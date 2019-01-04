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改善空污　大貨車汰舊換新貨物稅減徵擴大到20萬

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▲▼聯結車、拖板車、曳引車、卡車、大貨車。（圖／記者許力方攝，資料照）

▲為改善空污問題，提升環保，一定條件的老舊大貨車換新貨物稅減徵擬從5萬元提高到20萬元。（圖／記者許力方攝，資料照）

記者吳靜君／台北報導

為了改善空污問題，據了解，行政院將調整大貨車汰舊換新減徵貨物稅，由5萬元調升為20萬元，預計目標2萬多輛的大貨車可以換新，但估計，將會造成40億元的稅損。

財政部去年公告，中古大貨車報廢換購新車減徵退還新車貨物稅的辦法，只要是1999年6月底前出產的大貨車，在今年12月底前完成牌照登記，只要報廢車輛與新車登記為同一人就可以減徵退還5萬元的新車貨物稅。但是，大貨車的售價動輒200萬元~300萬元，所以即使政府推出換車，減徵退還貨物稅的優惠，但是實際上運用換車的車輛數僅為1700多輛，顯然減徵5萬元無法提供有效誘因，效果並不明顯。

為了鼓勵老舊大貨車汰舊換新，減少空污的問題，據了解，政府預計將大貨車汰舊換新的減徵退還的金額提高，從原本的5萬元提高到20萬元，預計目標2萬輛的大貨車可以換新，稅損則可能有40億元。

根據了解，修正草案預計將在今年上半年立法院會期送審，而是否溯及至今年太患者？目前仍還在研議中，若不追溯實施，稅收損失可降低，但不回溯等於變相懲罰先行響應環保政策汰換者，應會朝回溯的方向研議。

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關鍵字：環保,空污,汰舊換新,貨物稅減徵,擴大

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