衝刺商用+佈局東南亞　東元今年業績拚雙倍成長

▲左起為東元集團協理彭繼曾、會長黃茂雄、代理總經理連昭志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團（1504）今天（4日）舉辦2019年全系列新品發表會，會長黃茂雄表示，現在消費者的要求變高，應該要從服務面來提升價值，至於談到佈局則強調東元正在衝刺商用產品，並且加強開拓東南亞市場，代理總經理連昭志更是直接喊出，今年業績拚雙倍成長。

東元集團今天舉行2019新品發表會，主打節能、減排、智慧、自動化產品，首度曝光的國產第一台DC變頻商用冰箱，和競爭品牌相比，節能效果達到60%以上，以及商用VRF全變頻中央空調多聯式系列，還有近年跨入的高能效磁懸浮離心機市場，用來搶攻公共工程大案及綠建築，所推出的IPLV冰水產品解決方案，節電效果比非變頻機高30%。

其中在自動化的部分，黃茂雄更是提到摩斯漢堡的送餐機器人，不僅得到經濟部1600萬元的補助，實際應用也廣受好評，因此感嘆的說，現在的消費者要求變高，應該要從服務面來提升價值，否則經銷商面臨電商的挑戰將會變得更辛苦，

談到今年的產品佈局，黃茂雄強調台灣的市場有限，雖然東元在1972年就開始佈局東南亞，1983年前進澳洲，但是過去對商用和海外市場的重視度不高，不過現在商用產品的佔比已經達到35%，高於家用產品的25%，接下來還會著重在商用產品的佈局，也看好東南亞隨著近年來生活水平的提升，將會逐漸打開市場，並已經跟當地政府結盟擴大銷售力道。

對於今年的營運展望，黃茂雄表示，審慎樂觀看待，除了保持著樂觀的心態之外，更是覺得看到問題就要去解決，並且努力找尋資源來活用，而連昭志更是直接喊出，今年業績拚雙倍成長。

▲左起為東元集團代理總經理連昭志、會長黃茂雄、協理彭繼曾。（圖／記者姚惠茹攝）