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財金公司董事會拍板　董事長之職林國良真除

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▲▼財金公司董事長趙揚清。（圖／財金公司提供）

▲財金公司前董事長趙揚清閃電退休，遺缺今確認由代理董事長、總經理林國良接任。（圖／財金公司提供）

記者吳靜君／台北報導

財金公司在今(4)日下午3點召開臨時董事會，確定由現任總經理林國良兼任代理董事長正式真除為董事長，而總經理現任副總經理黃昱程升任。

財金公司前董事長趙揚清去年12月中生日，正好達到65歲，適逢退休年齡，據了解，當時財金公司日前收到相關指示，但距離財金公司董事長任期還有一年，趙揚清無預警退休，引發市場譁然。當時由總經理林國良代理董事長之職，財金公司今日臨時董事會正式拍板定案，由林國良正式接下董事長的職務。而林國良本身就是資訊專業出身，且在財金公司多年，所以專業程度不受質疑；總經理之缺也同樣由內部升任，由黃昱程接任。

過去趙揚清催生台灣行動支付(台灣Pay)後，而財金公司換血之後，仍有重要任務，包含與信用卡的結合，並且擴及便利商店，未來結合台灣行動支付，也可以在便利商店信用卡刷卡，增加台灣行動支付的便利性、運用的普遍姓。根據了解，台灣行動支付期望今年在用戶數、信用卡綁卡數都可以各增加100萬戶。

另外，還有函證區塊鍊的部分大大減輕了會計師在確認企業帳戶與資訊時的審核程序，從過去的2~3個星期，縮短為1天之內可以完成，所以也有百家會計師使用，超乎原本財金公司的預期。財金公司表示，此項技術具「資訊交換」也期望將此項技術可以擴及到期貨、證券、保險等金融事業上，提升金融科技的效率。

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關鍵字：財金公司,董事長,趙揚清,林國良

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