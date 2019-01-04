德國數百政治人物「個資遭駭」…全PO推特上　梅克爾也在名單上

▲德國爆大規模資安事件，各大政黨政治人物個資外洩。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

德國發生數百名政黨人士個資外洩事件，包括住址、電話號碼、信用卡資料、私人對話紀錄等資料，遭有心人公布在Twitter社群網站上。德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）表示，德國政府並未受到這起駭客事件影響，目前以著手展開調查。

德國之聲報導（DW）指出，柏林地區的公共廣播「柏林-布蘭登堡新聞廣播電台」（RBB）4日上午率先報導此事件，指洩漏個資包括地址、私人信件和身分證影本。報導指出，這批外洩個資最早於去年12月就已經被公開在Twitter上，但直到3日晚間才被發現。

駭客目標包括德國聯邦參議院內所有成員，除了極右派政黨另類選擇黨（AfD）之外，其餘各大政黨政治人物均受害，但駭客身份和動機仍不明。《萊茵郵報》（Rheinische Post）報導，包括總理梅克爾（Angela Merkel）和總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）均在受害名單上。

《畫報》（Bild）報導，德國聯邦資訊安全辦公室人士透露，德國政府內部安全網路沒有受到駭客攻擊。德國資安辦公室發言人則向路透社表示，國家資安防衛機構已經會同聯邦政府響應此事件，協調包括國內外情報機構，但沒有提供更多調查細節。