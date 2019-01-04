可口可樂斥資1500億收購Costa　正式進軍咖啡市場

▲可口可樂宣布完成對咖啡連鎖店Costa的收購。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國飲料大廠可口可樂公司（The Coca-Cola Company）宣布，已以49億美元（約新台幣1500億元）完成對英國惠特貝瑞公司（Whitbread Plc）旗下的咖啡連鎖店Costa的收購。

可口可樂最初於去年8月31日宣布將收購Costa，插旗咖啡市場，且經過惠特貝瑞公司董事會一致同意。據Business Wire的報導，該交易已通過歐盟及中國大陸監管機構的批准，之後可口可樂將擁有Costa分布於英國、歐洲和中國大陸地區近4000家店面。

Costa的業務遍及全球超過30個國家，這場收購將使可口可樂公司在全球咖啡業務中取得重要地位。在每年成長6%的咖啡市場中，Costa擁有跨越多種形態及通路的可擴充平台，包括現有的Costa Express自動販賣系統以及推出即飲產品的機會。

可口可樂執行長James Quincey表示，熱飲是可口可樂公司少數幾個沒有進軍的領域之一，透過Costa強大的咖啡平台讓可口可樂得以進入這個市場。「透過結合Costa的實力與可口可樂的行銷專業知識及影響力，我們看到創造價值的大好機會。我們的願景是利用Costa強大的平台，擴大日益成長的咖啡類業務中的產品組合。」

惠特貝瑞執行長Alison Brittain表示：「祝福Costa的朋友和同事們今後一切順利。惠特貝瑞在23年前收購了Costa，當時Costa僅有39家店面，如今Costa已發展為首屈一指的國際咖啡品牌之一，可口可樂是帶領Costa進入下一個擴張階段的理想合作夥伴。」

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