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金正恩專屬「奢侈品代購」…北韓駐義大使逃了　攜妻蒸發2個月

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▲▼金正恩,趙成吉（Jo Song Gil）。（組合圖／達志影像／美聯社）

▲趙成吉（右圖中）擔任駐義大利大使，疑似因採購奢侈品不力擔心受罰，在任期屆滿前逃亡。（組合圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓駐義大利代理大使趙成吉（Jo Song Gil，音譯，另譯曹成吉）去年11月起攜家人銷聲匿跡，傳正向義大利政府提出庇護和流亡第三國要求。南韓媒體披露，趙成吉出身北韓菁英外交世家，父輩同為外交官，而他派駐義大利最主要的任務，就是替最高領導人金正恩採購名牌奢侈品。

南韓《朝鮮日報》引述消息報導，義大利是金正恩家族購買各種奢侈品的主要消費管道，而趙成吉之所以被任命為全權負責採購奢侈品的義大利大使，是因為他曾留學義大利，熟悉當地語言。

北韓與義大利於2000年建交並互設大使館，但在北韓第6次核試驗後，義大利政府於2017年10月驅逐時任大使文正南（現北韓駐敘利亞大使）。隨後，當時為三級秘書的趙成吉被拉拔為一級秘書，並代理大使一職。

報導指出，趙成吉是北韓十分優秀的菁英外交官，儘管南韓國情院向國會報告稱他「非高層人士」，但過去曾與趙共事的脫北外交官太永浩表示，「他出身自父親和岳父都曾擔任大使的外交官世家。」

趙成吉去年11月底接獲返國指示，但他卻選擇逃亡。消息人士稱，由於國際社會對北韓全方位制裁，趙成吉購買奢侈品的任務出了差錯，他擔心受罰才選擇逃亡；另有消息指，子女教育問題也有可能是原因之一。

韓聯社則報導，包括趙成吉在內，共有4名外交官在北韓駐義大利使館內工作，南韓國情願先前表示，趙成吉於任期屆滿前，11月初即攜妻子離開使館，至今下落不明。趙成吉的失聯原因尚未獲得證實，但分析認為他很可能正受到外國庇護，準備流亡他國。

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關鍵字：北韓,金正恩,Jo Song Gil,日韓要聞

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