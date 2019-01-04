台中空汙橘爆！盧秀燕粉專遭「灰濛濛」洗版　小編刪留言+嗆網友...鄉民酸爆

▲台中市長盧秀燕上任後宣示要改善台中空汙問題。（圖／盧秀燕辦公室提供）

新任台中市長盧秀燕上任前後，陸續因山手線、正副議長選舉和谷關空氣等議題引發爭議，她不斷強調要改善台中市的空汙，但4日台中的空氣卻呈現橘色警報，許多市民紛紛到她的粉絲專頁上貼出霧濛濛的照片，批評她沒有做到選前的承諾，結果粉專的小編不僅留言嗆網友，還刪除不好聽的留言，引發網友反彈。

盧秀燕在去年底的宣誓就職典禮上發送「谷關空氣」給民眾，宣示在任期內會全力對抗空汙、改善空汙，重建台中清淨美麗的家園，奇葩的作法引發網友熱烈討論，市民們也很期待看到她上任後，真的能改善台中的空汙問題，但4日台中的空氣狀況卻呈現橘色警報。

▲盧秀燕就職典禮贈送谷關空氣。（圖／翻攝自爆廢公社）

台中的市民們看到骯髒的空氣，紛紛拍下霧濛濛的照片傳到盧秀燕的粉專上，希望能藉此讓市長看到民眾的訴求，真正幫市民解決問題，沒想到對於民眾的批評，粉專小編竟直接和網友嗆聲，「您好，公開版面請勿人身攻擊。每個人有各自立場，互相尊重才是民主社會的價值！」

還有網友不滿自己的留言被刪除，反嗆小編刪留言的做法根本是「只準官兵放火，不準百姓點燈」，和小編所說的民主大相逕庭，小編也不甘示弱地說，「民主並非一再人身攻擊和無的放矢，請為自己行為負責，謝謝。」這段留言被網友截圖分享到PTT，引起鄉民熱議。

▲盧秀燕的小編刪網友的留言還跟網友對嗆。（圖／翻攝自盧秀燕粉專）

網友在PTT八卦版上不滿地說，「才上任沒有幾天，網路的處理就那麼囂張，顏市長真的該出來管管盧發言人才對」，其他網友也紛紛附和他，「背後有顏市長別怕」、「刪留言很客氣了，等到顏市長不爽就會刪除你的人生了」、「選前都是別人的錯，選後都是別人的錯，怎麼這麼沒擔當」。