2019年投資心法　母子基金投資法穩穩賺利再求利得

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▲在景氣不佳的前景之下，可以透過母子基金投資法，穩賺利息再賺資本利得。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

凱基銀航表示，時序邁入2019年，由於變數日益增加，投資人急躁不得，投資人不妨善加利用「母子基金投資法」，結合「核心基金和衛星基金」與「單筆投資+定期定額」的投資策略，概念上是先求穩健的孳息來源，再慢慢追求成長性的資本利得。

凱基銀行預估，美中貿易於1月展開磋商，加上預期Fed可能再降全年升息次數，可望激勵美股及全球股市在1月份出現一波短期反彈行情。惟美國經濟成長率下滑等日漸浮現，致全球金融市場潛伏諸多危機。建議投資人當前宜採取穩健策略，可運用「智慧鎖利母子基金投資法』落實紀律投資，一方面透過母基金來爭取穩定收益，另方面透過子公司來分批佈局受惠於美中貿易大戰供應鏈挪移的區域市場，創造中長期獲利契機。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，2019年金融市場波動幅度可能加大，雖然美中雙方陸續表示將於今年1月份舉行多次會面磋商，但鑒於國際貿易談判多況日廢時且易生波折，應防美中目前只是「休戰」而非「終戰」。

預期美國經濟基本面將出現四大變數，也可能造成全球金融市場大幅波動，包含美國經濟成長率下滑、利率倒掛現象即將出現(美國3年期及5年期公債構成的殖利率曲線出現反轉訊號，來到-1.2個基點)、籌碼面不利美股後市、以及升息週期可能已經到末端，都會造成金融市場波動。

投資人不妨善加利用「母子基金投資法」，就是掌握「核心基金」，加上周圍的「衛星基金」與「單筆投資與定期定額」的投資策略，概念上是先求穩健的孳息來源，再慢慢追求成長性的資本利得。投資人可先將資金投入穩健型的母基金，如投資級債券基金或全球債券基金，之後定期定額扣款轉子基金，如東協、印度、台灣、越南、泰國等受惠於美中貿易大戰供應鏈挪移的區域，透過紀律投資來穩中求利。