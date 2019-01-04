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商業周刊／台產工程師攻矽谷　貝佐斯阿里搶投資

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圖／商業周刊提供

▲陳昭穎展示團隊設計的AI居家安全監控系統，監控螢幕畫面中為Deep Sentinel台北辦公室6位成員。（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／李玟儀

阿里巴巴台灣創業者基金在12月13日宣布新的投資，長長一串名單中，有家企業創辦團隊與資金組成很有趣。這一家叫Deep Sentinel的公司，從亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）到eBay創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）都爭相投資，共同創辦人賽靈格（David Selinger）更曾任亞馬遜資料探勘團隊的初創負責人。

別人在評估，他已直飛現場
28歲闖矽谷，進小公司學融入

有意思的是，創辦人之一， 35歲的陳昭穎，是個土生土長，沒有國外成長背景的台灣囝仔。4年前出了一本名為《砍掉重練：30歲開始也不遲的工作術》，談的就是他在矽谷闖蕩的心路歷程。

「他（陳昭穎）就是光著屁股就去了，然後他又混了幾年之後，居然能夠帶著一個優秀的公司、優秀的新創來台灣設研發辦公室。」之初創投創始合夥人林之晨形容，陳昭穎是一個企圖心很強的人。

「人們看你的角度，其實只是你心中看自己角度的延伸。」陳昭穎自述。

他出生在台南的公務員家庭，從小接受單一的價值觀，反而讓他更想去過多元人生。

「我想要自己做公司啊！」大學畢業後，白天他在外商當工程師，晚上同步著手自己的創業計畫；當他與朋友一起開公司，同時也替一家台美團隊組成的新創公司做軟體顧問。

很早，他就計畫到矽谷或北京中關村闖蕩，別人在家評估條件，他直接飛到現場考察。在北京考察的1週，他拜訪了5、6家公司；隔年，他到華盛頓大學研修3個月，比較中、美兩地創業環境，他的結論是，「矽谷的經驗可以用在中國，但是中國經驗不能用在矽谷。」毅然決然，他帶著所有積蓄，與老婆一同搬到了矽谷，那1年，他只有28歲。

陳昭穎先進入的都是軟體新創小公司。他常「跟同事出去混」，建立共同生活圈，盡快融入當地。他不斷丟掉過去的習慣，從吃飯要吃什麼、談薪資條件，他都學會要明確表達需求，絕不說：「我都可以」、「依公司規定」。

他用「技術債」描述自己這段體悟。該名詞指的是，工程師抄近路加速軟體開發，反而導致未來額外的開發負擔。對他而言，過去東方文化當中，自己習慣的不敢自我表達、上下階層的觀念，就是人生的技術債，應該要勇敢拋棄。

在美國工作幾年後，一天凌晨12點半，陳昭穎的領英（LinkedIn）頁面收到一則徵才訊息。他動手寄出履歷，過了幾天，他收到賽靈格的來信。

他被認為是8.5分美國人
打破框架！挑戰軟硬體結合

通話聊過後，賽靈格邀請陳昭穎週末到他家一起寫程式。賽靈格說，自己感受到陳昭穎的熱情，也欽佩他遠渡重洋到矽谷學習創業的「自信」，若滿分為10分，他融入美國文化的程度絕對有8.5分。

這讓賽靈格決定和陳昭穎一起創業，「Winston（陳昭穎）能做到廣，所以他在做為技術背景的共同創辦人時，能掌握住不同層面的技術。」

別被過去框架綁住的道理，也適用於他們創立的新公司。

Deep Sentinel創立2年多。原來，他們只是一家做居家安全防護的軟體公司，但為了顧客需求，開始設計硬體，並雇用保全人員，鎖定美國居家市場，若門外有人欲惡意入侵，AI安全監控系統便會通報他們加州總部的保全人員，保全人員可以直接以聲控嚇阻入侵者、並即時通報當地警局。

他比拚名校畢業同事
推軟體力！也讓台灣走出去

這跟目前AI公司的運作邏輯很不同。同樣是做AI安全監控系統的盾心科技硬體總監柯智文表示，大部分公司只做硬體，盾心是軟硬體兼做，Deep Sentinel更像是成立一家保全公司，軟硬體之外多了服務。但他強調，保全業需要在地化，若未來要做全球擴張，勢必要雇用在地人，經營管理的邏輯會變得相對複雜。

台灣，也沒有被過去的技術債綁架的理由。

原本，合夥人沒打算在台設辦公室，但陳昭穎不放棄，他引薦台灣軟體工程師，讓賽靈格看到台灣軟體實力。現在，整個團隊約4、50人，台灣團隊6人負責軟體，矽谷2、30人則負責保全服務和市場行銷。

當年，沒喝過洋墨水的他，必須學著硬起來挑戰身旁史丹佛、柏克萊等名校出身的同事，他堅信自己可以，印證了「看自己角度」的重要性。四年後，我們再問他，最大改變是什麼？陳昭穎說，結論還是適用的，「如果你可以改變你自己對自己的觀點的話，你就可以改變周遭看你的觀點。」

【延伸閱讀】
Deep Sentinel創辦人跳脫台灣本位思考，在矽谷圓夢

▪讓「對的人」看到你的履歷，主動邀約喝咖啡經營人脈，請對方代轉履歷，透過熟人轉介，或者，直接動手幫該公司工作 ▪用心尋找「火箭」，進入成長快速的組織，那是跳脫平凡的唯一捷徑 ▪清楚表達對薪水和福利的要求，千萬別告訴對方：「依公司規定。」 ▪突破個人成長的「技術債」，必要時砍掉重練，跳脫學經歷限制與台灣本位思考

資料來源：《砍掉重練：30歲開始也不遲的工作術》

【閱讀更多】

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※本文刊登於《商業周刊》1625期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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