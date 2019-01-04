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川普喊話合作！　裴洛西接眾院議長「總統面臨不一樣的世界」

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▲▼ 美國總統川普、民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普表示，希望能與裴洛西合作完成許多事。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）二度當選，總統川普3日特別前往白宮記者室祝賀，同時喊話希望能合作。裴洛西接受《今日美國》訪問時表示，川普將會面對與任期前兩年「不一樣的世界」。這位78歲的議長計畫在許多方面監督川普政府，包括邊界移民兒童的死亡、離職執政團隊官員的醜聞、川普的逃稅疑雲和「通俄門」等相關進度。

白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）3日下午突然在推特宣布舉行記者會，川普在會上現身。這是他上任以來首次站上白宮記者室講台發言，但沒有接受媒體提問。川普首先祝賀裴洛西當選，之後也說希望能一同完成許多事。

時隔8年後再次執掌眾議院的民主黨人3日通過2項法案，提供臨時資金給國土安全部，讓關閉了13天的聯邦政府能恢復運作至今年9月。不過，資金沒有包含川普的50多億美元邊境牆預算。裴洛西先前表示，在邊境築牆是「浪費錢」，民主黨不會讓它發生。

裴洛西曾於2007年至2011年期間擔任過眾議院議長。美國聯邦眾議院民主黨議員史畢爾（Jackie Speier）說，雖然裴洛西經常給人「端莊、老奶奶」的形象，但她其實是一位非常強硬、堅定的女性。

裴洛西上任後得接受美墨邊境牆議題的挑戰，也承諾會保護無證移民「夢想生」的權益。她引用前總統雷根的話表示，如果對新美國人關上大門，美國很快會失去國際上的領導地位。而她也指出，與共和黨人合作不會總是容易，「但當我們意見不合時，會尊重對方的看法、尊重事實。」

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關鍵字：裴洛西,川普,眾議院,北美要聞

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