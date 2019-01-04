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黃竣民／裝備買了，訓練跟得上嗎？

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▲回顧陸軍的重砲保養射擊，每每到了射擊之前，總是會有漁船在海面上閒晃，藉以敲詐軍方，撈點好處的行徑早已成為慣例。（圖／黃竣民攝）

▲▼雲論主筆黃竣民。（圖／黃竣民提供）●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

 隨著兩岸關係的變化，國內的政治情勢亦歷經幾多轉折，當然也對整體國防戰略造成了不小的影響，所以在國防預算的花費上，該是孰重孰輕一直說不準。台灣雖然不大，但就對外軍購金額可是相當的可觀，這也是美國軍工企業不願忽視的一塊市場。

可惜的是其他國家多半因為不願意去得罪中國，而落得看得到、卻吃不到的詭異現象。不過軍事採購並非只是單純的把裝備買進來，如何將它們形成戰鬥力，這又是另一個層次的問題；而現今國軍的高層長官大多只在乎他的任內買到什麼，自己的功名簿才能記上一筆，大肆辦理裝備的落成剪綵，殊不知後續的訓練與維保作業，才真的是影響作戰力重要且關鍵的因素，所以即便花了大錢風光成軍，但對整體作戰力的抑注十分有限，若屆時裝備運作出了問題，恐怕又要強迫下級的「黑鍋大軍」出來當砲灰，這樣反覆的循環，真的非國軍之福啊！

採購新裝備就能高枕無憂？

台灣在「美軍顧問團」（Military Assistance Advisory Group, MAAG）離開後，整個部隊的訓練幾乎可以用「閉門造車」來形容，海、空軍的狀況因為有海外接裝，相較起來還是比陸軍好得多，直到美軍來台實施地面戰力評估與歷次「漢光演習」的觀摩後，這才驚覺國軍在「軍事事務革新」（RMA）上的落後程度，趕緊得進行亡羊補牢。相較於國內軍隊一直實施的組織調整，解放軍這廿年來在其強大經濟力的挹助下，不僅在與國際交流互動的腳步與程度上大躍進，整個軍隊在軟體與思想上的轉型更是有目共睹，也難怪不只鄰國個個坐立難安，連號稱「世界警察」的美國也不得不認真地看待。

不過，即便川普日前才正式簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA），或是先前的「2019財年國防授權法」（NDAA），如果台灣真以為採購了新裝備就可以高枕無憂，那也未免太異想天開了些！看看近期購自法國幻象戰鬥機的消息，便不免令人扼腕嘆息。為了讓這一款高性能的機隊保持妥善率與出勤率，得費多大的勁。不過這些都是裝備採購與維保的問題，在建案之初理應加以考量。真正讓官兵無法理解的，反倒是國內訓練場地的條件日益惡化，加上地方政府的需索無度，還有軍方一貫鴕鳥的心態，造成這樣的惡性循環反而一直沒有止歇。

▲高性能的幻象戰鬥機，其後續的維保作業一直是空軍沈重的負擔，如果無法保持高度的妥善率，恐怕整支機隊也只是地面上的「擺飾」罷了！（圖／Hans Su攝）

這現象早就已經成為是一種病態，但高層卻從不願意去正視，所採取的都是一些治標不治本的對策，這才是令國軍官兵為之沮喪的痛點。畢竟民主國家有其正常的政治體制，不論政黨如何輪替，軍隊的存在均是超乎於黨派，除非乾脆主張廢除軍備，否則理應獲得不同政黨的支持，但這在國內的實情所見卻又完全不是那麼一回事。

陋習何時才能結束？

看看那支陸軍新成軍的UAV偵搜部隊，因為缺乏訓練空域…等因素，短時間便讓無人機大量折損，而不得不調整駐地，甚至最後乾脆移編給友軍。砲兵每一次的重砲保養射擊，當地漁民就得故意在射擊前出海，騙些「補助費」。傘兵也好不到哪裡去，連傘訓基地-「大武營區」也都守不住，被地方政府要求搬遷，當然更無力改善那一片早已小得可憐的空降場。別以為這樣的環境只有在陸軍會發生，其實各軍種與基地都面臨著同樣的困擾，造成訓練效果打折外，主要是部隊幹部得花費更大的心力，去排除或消弭那些干擾部隊訓練的民事工作。

就連國內最高等級的三軍聯訓基地也好不到哪裡去，只要是進訓過的官兵都知道，當地惡質的民情與貪得無厭的民代嘴臉，反而是比訓練任務還更難處理的窩囊事。話說國軍這個聯訓基地都已經成立50年了，怎麼會讓進訓單位的民事交際應酬工作，比部隊訓練還更繁重的怪現象？看當地這種要吃、要喝、要拿、還要叫你滾蛋的詭異民情，養成每到實彈射擊時，就會莫名其妙地將家畜趕進訓練場，藉此漫天喊價、敲詐高額賠償金的荒謬行徑，也真是堪稱一絕！不知這樣的陋習是從何時養起；可憐的是，更不知道何時才能結束？

▲部隊進訓三軍聯訓基地的怪象不少，每每造成進訓單位民事工作會反客為主的亂象，令幹部不勝其擾。（圖／黃竣民攝）

俗話說：戰力的泉源來自於訓練。但是台灣目前不是缺乏訓練場地，就是有訓練場地也無法如期、如質去施訓，這才是弔詭的地方！如果軍隊無法在訓練場上從嚴從難地從事訓練，想要官兵能發揮出裝備的戰鬥力也只是痴心妄想！目前除了訓練場地的不足與設施乏善可陳外，還得加上訓練觀念的落伍與民風輿情對於國軍的不友善，讓軍方在各地方上根本就是俎上肉，在這樣的氛圍下，部隊的訓練成效會如何，相信大家心裡都有個底。

▼陸軍無人機部隊的成軍，不但沒有獲得預期效果，反而屢傳訓練墜毀事故，落到得將整支部隊移防、甚至移編友軍的下場。（圖／黃竣民攝）

▲位於屏東潮州的空降場，其規模相當受限，中間還被省道給穿越，危險性可見一斑，因此在執行傘降訓練上都得異常謹慎。（圖／黃竣民攝）

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