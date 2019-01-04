26歲貌美單親媽被控誘拐16歲高中生　她喊冤：我們是戀人！

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日本日前傳出一起未成年誘拐事件。兵庫縣一名母親12月23日向警方通報，還在念高中的16歲兒子從前一天晚上起就沒有回家，怎麼樣也連絡不上。員警循線追查，最後竟在一名26歲的單親媽媽家中發現失聯男學生的身影，於是依照「誘拐未成年」的罪名將她起訴。不過單親媽媽卻笑著喊冤，自己根本不是誘拐犯，因為她與男學生自始至終都是「情侶」的關係，讓他在自家過夜也完全沒有不合理之處。

根據《雅虎日本》報導，男學生的母親向警方透露，早在去年9月開始，兒子就突然間常常未到學校上課，她也曾多次報警請求協助。沒想到到了12月22日，兒子再度不說一聲就「鬧失蹤」，這次更是整夜不歸，讓她實在相當焦急，只好再度尋求警方幫忙。

▲ 這名26歲的單親媽媽，曾經嚮往進入演藝圈，但目前是一般的上班族，長相十分貌美。示意圖。（圖／取自LibreStock）

經過尼崎市警局調查後發現，男學生自半年前開始與一名26歲的粉領族往來密切，這名粉領族雖然已經是擁有2個孩子的單親媽媽，但身材保養得相當好，完全看不出曾經生過孩子，而且長相也十分美艷，也曾經憧憬進入演藝圈。

警方在23日凌晨出動前往這位單親媽媽的家，由於一開門就發現失蹤男學生的身影，於是以「誘拐未成年」罪嫌將她逮捕到案。單親媽媽在接受偵訊時卻指出，2人本來就是相愛的戀人關係，根本不存在「誘拐」一說，更何況早在這之前，男學生就曾經提過「要和家人斷絕關係」，「那天也是他跟我說他遇到了一些麻煩事，我才會讓他進到家中的，根本就不是什麼『非自願性的誘拐』」

關於這起事件的詳細經過，目前仍有待警方持續調查以釐清。