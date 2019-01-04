股匯兩樣情！外匯存底4,617.84億美元續創歷史新高



▲央行今（4）日公布今年12月外匯存底續創新高紀錄。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

央行今（4）日公布2018年12月外匯存底4,617.84億美元，較上月底增加4.09億美元，續創歷史新高紀錄。外匯局長顏輝煌表示，12月外匯存底增加主要是因為外匯存底投資運用收益，另外在去年12月底持有國內股票及債券當日市價計算，連同期新台幣存款餘額共折計3,366億美元，約當外匯存底的73%；且據統計2018年整年的外匯存底增加102.84億美元，年增率2.28%。

央行外匯局表示，去年12月外資賣超台股，持有台股的市值包括債券跟新台幣存款的餘額就降了16億美元，約占外匯存底的73%，且較11月減少2.2%。而去年12月其他國家外匯存底，除了沙烏地阿拉伯之外，大多較前一個月都增加。

然而，台股已經連三日下跌，股市連日遭賣超，但外資在匯市卻並沒有大額的匯出，相較於股市，外匯市場表現相對穩定？對此，外匯局表示，外匯市場的影響因素不單只有外資，也包含了國內進出口、海外投資需求、個人理財與國際盤等因素，像是去年12月新台幣的匯率還比11月的匯率升值約0.38%，因此匯市變化不一定跟外匯存底減少絕對太大的相關。

面對昨日公布全球對美非主要貨幣有閃崩的狀況，但新台幣表現卻相當穩定，外匯局也解釋，在12月交易比較冷清的時候，稍微有量的進出，匯率的波動就會變較大；而新台幣相對波動度不那麼大，也是因為供給需求抵消反映在匯率上。

外匯局也提到，每個月賣超台股與外資資金匯出的金額之間關係相差並不大，也有可能是受到「T+2」的問題，但匯市相對穩定大多仍是因為供給需求的關係，匯率隨時變化，像是美元指數12月雖然是下跌，但全年來看又是上漲，因此拉長時間看，絕對關係更不大。

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