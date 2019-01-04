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中國景氣下滑、蘋果財測下砍　黃金衝破1300美元

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▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲全球景氣前景不明、蘋果砍財測，黃金期貨一度衝破每盎司1300美元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／台北報導

美股受蘋果下砍財測拖累再度暴跌，投資人尋求避風港，帶動紐約商品交易所（COMEX）黃金期貨今亞洲盤短暫突破每盎司1300美元大關，一度上漲0.43%至逾半年新高1300.40美元。現貨金價也不甘人後，最高上漲0.33%至1298.60美元。在全球股市下跌，加上避險風氣濃厚，使得金價衝高。

元大期信也認為，中國景氣下滑疑慮及蘋果下修財測，股市下跌風險不見和緩，帶動金價持續走高。不過自2018年11月中旬以來的強勢仰角上攻1300美元的過程不見任何停頓，而1300美元以上之心理壓力沉重，短線投資人需留意漲多回檔之風險，中長期投資以分批佈局為宜。

全球股市動盪、對經濟前景的擔憂和美國政府持續關閉激發了避險買盤，金價正在延續12月份寫下的近2年單月最大漲勢。金融服務業者IG Asia駐新加坡市場策略師Jingyi Pan認為，金價今年因為美國聯準會(FED)升息次數減少，而有上升空間。

《金融時報》指出，蘋果發布財測預警，加劇人們對全球經濟的擔憂，引起金融市場不安，使交易員更傾向於認定Fed會在降息而不是升息。全球市場避險回歸，進入新的一年，黃金和日圓這兩種避險資產還在繼續攀升。

進入2019年，長時間來令股票投資者憂心的諸多因素，促使他們繼續尋找避風港。貿易戰影響不光反映在經濟數據裡，也出現的蘋果等公司的業績之中。與此同時，Fed政策緊縮使流動性減弱，並重新引發市場波動。英國脫歐、義大利與歐盟的預算之爭，種種特殊風險更是助長了避險情緒，為避險交易增添動力。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理分析師蓋洛（George Gero）認為，若站上1300美元這個重要心理關口，可能刺激更多的買入，他認為，市場對經濟、股市和（英國脫歐等）政治事件存在嚴重擔憂，如果投資者繼續尋求避險，金價可能達到1350美元。

貴金屬投資公司METALLA ROYALTY & STREAMING主管E.B. Tucker的認為，2019年將迎來新一輪黃金牛市周期，投資者可能會看到金價漲至1500美元，仍有超過15%的上漲空間。瑞士私人銀行LOMBARD ODIER資產管理投資策略師Charles St-Arnaud表示：「目前有太多讓投資者擔心的事--全球經濟放緩、中國、美國政府停擺、英國脫歐、政治風險，最重要的是，大多數資產的表現都陷入疲軟且波動性上升，因此可以理解一些投資者想躲進避風港裡等待形勢明朗。」荷蘭銀行外匯和貴金屬策略師Georgette Boele也說，在股市和美國政府關門帶來的不確定性環繞下，目前避險交易再度流行。

去年10月中旬時，伴隨美元前景惡化，投資者紛紛湧入黃金ETF（指數股票型基金），這些基金在60個交易日累計獲得126噸黃金，價值52億美元，是超過18個月以來相較可比區間的最大增幅。

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關鍵字：中國大陸,景氣,蘋果財測,金價

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