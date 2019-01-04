　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

驚見艷妻跟換帖兄弟偷情還有影片 男槍擊妻子與岳父母

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼史迪威和妻子夢娜的恩愛合影。(圖／翻攝自臉書)

▲▼史迪威和妻子夢娜的恩愛合影。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州一名男子日前震驚發現妻子跟自己「死忠兼換帖」的好兄弟友有一腿還拍下性愛影片。他不甘綠雲罩頂，元旦日(周二)在家中當着子女面前，向妻子及岳父母開槍。所幸3人被送院治療後均無大礙，行兇者遭到警方逮捕。

此案發在佛州布瓦德郡(Brevard County)墨爾本市(Melbourne)。嫌犯是39歲的史迪威(William Brian Stillwell)。日前他在妻子夢娜(Mona Stillwell)的手機裡發現愛妻紅杏出牆的影片，覺得被「戴綠帽」的他感到十分憤怒。案發當天他在院子裡的聚會上怒斥妻子不忠，接著就掏出手槍掃射。

史迪威一對5歲雙胞胎子女請求爸爸別開槍，但老爸不聽。他們只好跑到鄰居家中求救。史迪威跟趕到現場的警方對峙好一會後，最終棄械投降，如今他正面臨意圖謀殺及虐待兒童等罪名的起訴。

案發當時家裡的3隻狗也被嚇得落荒而逃，目前有一隻仍未被尋回。

▲▼史迪威和妻子夢娜的恩愛合影。(圖／翻攝自臉書)

iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/1834492.html">
ET快訊
無雙樂團爆潛規則！團長傳訊女成員：老師好愛妳的蜜大腿
金山砂珠灣漂來「豬屍」？近看是腫2倍的狗
孫安佐現身西門町！0偽裝「囚服」直接穿出門
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：William Brian Stillwell,Mona Stillwell

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普喊話合作！　裴洛西接眾院議長「總統面臨不一樣的世界」

狠母在2孩面前執行「殺夫計畫」　4歲兒：媽媽在爸飲料裡加東西

多維TW／黃背心啟示錄：台、法面臨「改革者困境」

外媒評選世界十大特殊景點　嘉義「IG打卡熱點」也上榜！

26歲貌美單親媽被控誘拐16歲高中生　她喊冤：我們是戀人！

驚見艷妻跟換帖兄弟偷情還有影片 男槍擊妻子與岳父母

孩子的爸你在哪？她寫下「懷孕情詩」　卻被丟到夜店紙屑中

87歲「骨灰級玩家」！超愛《動物之森》4年玩了3850小時

雪梨山達基教會砍人案1死1傷　外交部證實：死者為台灣人

大掃除人妻更換排水管　一打開...竟然看到「9顆蛇蛋」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

川普喊話合作！　裴洛西接眾院議長「總統面臨不一樣的世界」

狠母在2孩面前執行「殺夫計畫」　4歲兒：媽媽在爸飲料裡加東西

多維TW／黃背心啟示錄：台、法面臨「改革者困境」

外媒評選世界十大特殊景點　嘉義「IG打卡熱點」也上榜！

26歲貌美單親媽被控誘拐16歲高中生　她喊冤：我們是戀人！

驚見艷妻跟換帖兄弟偷情還有影片 男槍擊妻子與岳父母

孩子的爸你在哪？她寫下「懷孕情詩」　卻被丟到夜店紙屑中

87歲「骨灰級玩家」！超愛《動物之森》4年玩了3850小時

雪梨山達基教會砍人案1死1傷　外交部證實：死者為台灣人

大掃除人妻更換排水管　一打開...竟然看到「9顆蛇蛋」

2淫狼闖空門綑綁女主人強拍裸照　還盜用手機誘騙23歲女兒

蘋果提交合規證據　盼福州法院能撤銷iPhone禁售令

財金公司董事會拍板　董事長之職林國良真除

飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

憂鬱男發作燒炭尋短　新化警即時破門救援阻憾事

孫協志錄影現場和粉絲相認！掀出「搭直升機跑簽唱」超狂過往

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

她窗台見「整棟違建透天鳥巢」　2千網笑翻：之後會蓋101

第一次爬玉山就上手！給新手的行前申請、裝備心得分享

川普喊話合作！　裴洛西接眾院議長「總統面臨不一樣的世界」

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

國際熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

貨櫃車撞飛21輛機車！騎士4死..

弘大商圈元旦驚傳大火狂燒13名..

悍妻撞破姦情 抓住丈夫GG拖..

美股道瓊重挫660點！科技股下..

長未必長命！性器越大越易心臟病

她慘遇雪崩被掩埋20min　只..

老公生前邀「來生緣」冷拒絕！7..

壽喜燒店家加料　鍋內飄4隻大蟑..

多明尼加男送醫　竟從直腸拔出「..

夜店跨年持仙女棒倒數灑紙巾　舞..

辣模沖澡！百萬網友噴笑狂重播

川普拒解僵局　美政府料繼續停擺

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

19日補班年初四　不是本來就放？

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面