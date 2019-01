雪梨山達基教會砍人案1死1傷　外交部證實：死者為台灣人

#BREAKING: Two men have allegedly been stabbed by a 16-year-old boy on the grounds of the Church of Scientology. #9Newshttps://t.co/wdF2Ykh6RU — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 3, 2019

國際中心/綜合報導

澳洲雪梨一間山達基(Scientology)教會3日發生砍人事件,造成1死1傷,據澳洲新聞網站news.com.au報導,一名據信是台灣人的24歲男子頸部被砍,傷重不治。外交部今日證實,死者確實為台灣人,駐處將持續追蹤、協助家屬赴澳處理事宜。

這起事件於當地時間中午大約12點30分發生,醫護人員抵達現場時,看到該名24歲男子頸部大量失血,最後他不幸在醫院身亡;另有一名30歲男性受傷。外交部發言人李憲章告訴《中央社》記者,經駐雪梨辦事處聯繫澳洲警方證實,這起事件的死者為台灣人。

Police carry out an evidence bag after two men were stabbed at the Church of Scientology Sydney headquarters in Chatswood @9NewsSyd pic.twitter.com/zFghWrHlkC — Elizabeth Bryan (@LizzyBryan1) January 3, 2019

▲ 這座中心是山達基教會在澳洲的總部,也是美國以外規模最大的山達基組織。(圖/翻攝自Google Maps)



我駐雪梨辦事處早前表示,已在第一時間有所掌握,也聯繫了澳洲警方了解死傷者身份,「惟因澳警仍在進行偵辦中,尚無法提供相關細節,本部將持續追蹤,並在案情獲得釐清後,適時對外說明。」

警方指出,涉案的16歲青少年當時拿著「一把非常尖銳的25公分廚房刀」,在教會的車道上砍人,之後被送至查茲伍德警察局接受調查。此外,兇嫌也有亞裔血統,事發前因一起與教會無關的事件被要求離開,可能因此憤而行兇。

▼ 位於美國加州洛杉磯的山達基組織。(圖/路透社)