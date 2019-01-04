離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算數

▲離岸風電卡關，經濟部急找風電業者喝咖啡談事情，引發各界高度關注。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

離岸風電開發案卡關，彰化縣政府卻拒絕簽和電業籌備許可證的複審同意函，引發外界高度關注，不過彰化縣長王惠美表示，去年9月就發同意函，可自行決定。不過經濟部對此回應，雖然縣府已表達同意立場，不過場勘後又對開發商提出7項注意事項，因此需再核發複審同意函才算完成審查程序。

過去經濟部2019年躉購費率將大幅調降，每度從5.8元降為5.1元，風電業者大表不滿，據了解，政府是希望加速業者簽訂相關投資協議書，12月月底彰化縣政府拒絕發出離岸風電業者申請的開發的「同意函」，逼的政府出面找尋法規解套，結果讓1月2號變成是申請核發的「最後一天」。

不過由於離岸風電位在彰化外海，彰化縣政府說還要「仔細思考」，因此尚未能趕在1月2日最後期限發出複審同意函，4大風電業者都沒成功闖關，甚至有人喊出要暫停在台投資計畫，讓經濟部昨天趕緊找業者喝咖啡。

彰化縣政府拒絕簽核電業籌備許可的複審同意函，4間離岸風電業者在彰化共6個風場的電業籌備許可全數未通過。據《聯合報》報導，彰化縣長王惠美表示，前縣長為配合中央政策，早已發出同意函，能源局就可以依法決定核發籌設許可給4家風電業者，為何還要再度發出複審同意函。

經濟部能源局表示，根據電業法規定，發電業申請設置審查及作業流程，地方政府有提出意見，因此待參與審查單位同意業者回覆內容且無新增意見後，需再核發複審同意函才算完成審查程序。