才剛夢見中頭獎　姊妹買3張刮刮樂果真中111萬

▲刮刮樂。（圖／記者許力方攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

夢見中頭獎是刮出大獎的預兆？台南市有一對親姊妹，妹妹夢見中到頭獎，趕緊找姊姊一起去買3張刮刮樂，沒想到當場就刮中頭獎111.1萬元！

台彩公司今天(4日)透露，日前一對姊妹到台南市六甲區「萬客來彩券行」，進到店裡後聽由店員的介紹，直接買近期發行的「雙11好運到」刮刮樂，姊姊買了2、3張、妹妹買了1張，沒想到妹妹挑選的唯一一張竟讓她刮出頭獎111.1萬元。

有趣的是，這對姊妹在買刮刮樂之前，先去了台南安定的廟裡拜拜，回來時妹妹夢見會中頭獎，於是姊妹倆想說是神明要給她們發財，才想說買刮刮樂來玩，沒想到真的中大獎。

店員透露，刮中百萬大獎當下，姊妹倆很開心，認為都是神明保佑所以才能刮中大獎。幾天後她們去領完獎，還有回到廟裡答謝神明，並特別包紅包和帶水果及糖果到投注站，希望能把好運分享給其他客人。

不只南部手氣旺，台彩也分享，新北市日前有一名在工地工作的工人，年紀約4、50歲。平常就有購買彩券的習慣，刮出大獎的當天剛好是發薪日，想說趁自己覺得運氣正旺的時候，一定要來買一下刮刮樂。

這位工人就在新北市板橋區「穩卯彩券行」，買刮刮樂「吃角子老虎」，他特別喜歡選2個相同數字的號碼，於是他先買了第一張22號，就有刮中小獎，繼續刮了好幾張原本想離開了，沒想到就看到自己很喜歡的33號，所以決定再買下這張。沒想到就是這張讓他刮出300萬的頭獎，讓他非常高興，直說「今夜作夢也會笑，很高興自己能被財神眷顧」。