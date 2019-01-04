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頻繁用社交軟體更易憂鬱！研究：「女比男高」網路霸凌＋騷擾佔4成

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▲▼女性容易在社交軟體上收到有關外貌身材的評價。（圖／示意圖／取自pixabay）

▲女性容易在社交軟體上收到有關外貌身材的評價。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

社交軟體不僅能方便朋友聯繫還可以幫助你得知新訊息，但專家們表示，如果你時常泡在臉書或是Instagram上可能就要注意。英國經濟和社會研究協會對近1.1萬名青少年進行研究後發現，14歲的女孩是使用社交軟體最頻繁的群體，而且女性在使用軟體的過程中更容易收到有關身材、外貌和自尊等方面的評價，焦慮症狀的比例也是男性的2倍

研究顯示，這些調查者中，有12%的輕度使用者和38%的重度使用者（每天5小時以上）出現相當嚴重的憂鬱情況；此外有40%使用社交軟體的女性遭遇過網路騷擾或霸凌，但男性僅有25%；還有40%女性出現睡眠不規律的情況，而男性在這項目只佔28%。

研究人員還發現有43.1%的女性每天使用社交媒體3小時或更長時間，而男性僅有21.9%，這可能歸咎於女性通常比男性還會使用更多社交軟體有關，「尤其女性使用的軟體多半為Snapchat或Instagram這樣注重外表、拍照或評論的程式，因此網路評價就會間接影響情緒、睡眠，甚至是外貌、體態及自尊等。」

英國倫敦大學流行病學和公共衛生教授凱利（Yvonne Kelly）表示，「這項研究顯示使用社交軟體的頻率和憂鬱症狀間存在關聯，雖然無法證明頻繁使用就一定會導致憂鬱發生，但是網路霸凌和睡眠不足確實會帶來煩躁不安的感覺。」她也呼籲社會及家庭應該關心青少年使用社交軟體的時間和狀況。

▼女性頻繁使用社交軟體導致憂鬱的比例比男性高。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼女性頻繁使用社交軟體導致憂鬱的比例比男性高。（示意圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：社交軟體,臉書,Instagram,Snapchat,憂鬱,網路霸凌,騷擾,英國研究,Yvonne Kelly

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