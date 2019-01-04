　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

關稅及匯率非貿易戰萬靈丹　央行總裁楊金龍祭3解藥

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金融研訓院,楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）
▲中央銀行總裁楊金龍今（4）日下午出席台灣金融研訓院舉辦研討會，提出貿易戰的解決根本之道不在關稅及匯率。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台灣央行總裁楊金龍今（4）日下午出席台灣金融研訓院舉辦「貿易戰之國際經濟新局與台灣因應策略」研討會，對於近來美中貿易戰議題，楊金龍提出3種關稅和匯率並非解決貿易失衡的解藥；他也不斷提醒，美國經常帳逆差主要是反映其國內儲蓄不足的結構性因素，解決之道在於美國應減少消費並增加儲蓄。

美國面臨貿易鉅額入超、美元作為核心國際準備貨幣、供應鏈全球分工，以及全球金融整合等結構性問題，藉由關稅制裁或匯率施壓並非解決經常帳逆差的根本之道，因此楊金龍認為第一個解決方法，在於減少消費，並增加儲蓄。

第二楊金龍說，未來可透過建立多元國際貨幣體系，例如，讓歐元及人民幣扮演更重要的角色，以多元(multipolar)國際貨幣體系來分散美元作為國際準備貨幣的重擔。

另一方面，由於美元為核心國際準備貨幣，在全球對準備資產需求增加之下，使美國須扮演全球流動性提供者的角色，並維持鉅額經常帳逆差。

他也提到，也有知名的國際金融經濟學者均曾建議，讓歐元和人民幣扮演更重要的角色，以多元國際貨幣體系來分散美元作為國際準備貨幣的重擔。

然而，由於歐元目前仍受歐債危機的後續效應影響，而人民幣則在資本管制措施下，尚未完全自由化，短期間內，多元國際貨幣體系尚難以運作。

最後，楊金龍認為，「順差國應擴大內需、逆差國要增加儲蓄」，共同解決全球貿易失衡問題；此外，各國也需透過國內重分配政策、強化教育政策，改善所得不均問題。

ET快訊
除毛後腋下變粗以為很正常！她忍1周就醫被告知病因嚇傻
抓錯人！沙鹿元大銀行遭搶　警逮紅帽男初步排除犯案
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：貿易戰,央行,楊金龍,關稅,匯率,經濟,貿易順差,逆差

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

2018年台灣資本市場排名向前進　證交所：今年審慎因應貿易戰

外資熱錢大撤離　新台幣難逃一劫貶近1個月新低

短短一天！全球主要非美貨幣幾乎全跌　最慘的是這3個國家

影／蘋果不甜台股開盤大跌逾140點　指數失守9400大關創近一年新低

台股破底收跌109點失守9400　創近2年新低　

離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算數

才剛夢見中頭獎　姊妹買3張刮刮樂果真中111萬

關稅及匯率非貿易戰萬靈丹　央行總裁楊金龍祭3解藥

金門死豬驗出非洲豬瘟　茂生農經股價逼近漲停板

蘋果終於稍來好消息　App Store單日營收3.22億美元創新高

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算數

才剛夢見中頭獎　姊妹買3張刮刮樂果真中111萬

關稅及匯率非貿易戰萬靈丹　央行總裁楊金龍祭3解藥

金門死豬驗出非洲豬瘟　茂生農經股價逼近漲停板

蘋果終於稍來好消息　App Store單日營收3.22億美元創新高

上3天班就賺到一般人的年薪　英「肥貓」CEO惹議

手機綁定萬事達卡「嗶」進高雄捷運　每週五可免費搭車

安全第一！全球20家最安全航空、廉航出爐　國泰、長榮都上榜

砸8000萬把苗栗石虎家變公園挨轟　經部全面盤點邀專家來訪查

台股破底收跌109點失守9400　創近2年新低　

小孩誤吞乾燥劑...別盲目催吐！醫教你分辨2種成分差別＆急救法

離岸風電被彰化卡關卻喊冤　經部：核發複審同意函才算數

大掃除人妻更換排水管　一打開...竟然看到「9顆蛇蛋」

新式高教機由你命名！9月30日正式出廠

S.H.E團名還能用嗎？　ELLA「談判卡關」求助Selina前夫

同學拿「男性生殖器」霸凌她！成語蕎再爆演藝圈爭鬥黑暗面

ELLA閨房：快樂的很激烈！　「希望勁寶18歲離開我」

避免新舊年號混亂　安倍正式宣布：日本新年號4月1日公布

好後悔！老公生前邀「來生在一起」冷拒絕...77歲奶奶佛壇前唱：我依然愛你

【爸媽看過來】我的孩子又說謊了，怎麼辦？

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

財經熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

台北士林新建案殺出「每坪39萬..

小資女翻身3年存100萬　理財..

快訊／美股道瓊狂跌500點　納..

計程車司機意外賺得4百億　投入..

富二代脫離家族創業　成功翻轉上..

短短一天！全球主要非美貨幣幾乎..

華碩輕薄筆電市佔連7年奪冠

勞保紓困貸款懶人包　超低利率讓..

少一張迪士尼　日圓漲破0.29

台股翻紅夢破滅　投資人棄股轉債

漢翔領軍A-Team 4.0聯..

外媒：台灣政府瞄準印度市場

蘋果不甜台股開盤大跌逾140點..

更多熱門

相關新聞

美「中概股」成包袱　科技、能源、工業全都倒

在蘋果釋出營收預警後，投資人們開始了解到，布局中國大陸如今已成為包袱。

美中文明對撞下，台灣的角色？

巨大加速歐洲新廠佈局因應高關稅　法人：營收可望回到高峰

美股上月狂瀉　川普稱是「小問題」

台股暴跌173點拖累匯市　新台幣由升轉貶收30.794元

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

19日補班年初四　不是本來就放？

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15min」搶嘸票

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面