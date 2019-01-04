關稅及匯率非貿易戰萬靈丹　央行總裁楊金龍祭3解藥



▲中央銀行總裁楊金龍今（4）日下午出席台灣金融研訓院舉辦研討會，提出貿易戰的解決根本之道不在關稅及匯率。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台灣央行總裁楊金龍今（4）日下午出席台灣金融研訓院舉辦「貿易戰之國際經濟新局與台灣因應策略」研討會，對於近來美中貿易戰議題，楊金龍提出3種關稅和匯率並非解決貿易失衡的解藥；他也不斷提醒，美國經常帳逆差主要是反映其國內儲蓄不足的結構性因素，解決之道在於美國應減少消費並增加儲蓄。

美國面臨貿易鉅額入超、美元作為核心國際準備貨幣、供應鏈全球分工，以及全球金融整合等結構性問題，藉由關稅制裁或匯率施壓並非解決經常帳逆差的根本之道，因此楊金龍認為第一個解決方法，在於減少消費，並增加儲蓄。

第二楊金龍說，未來可透過建立多元國際貨幣體系，例如，讓歐元及人民幣扮演更重要的角色，以多元(multipolar)國際貨幣體系來分散美元作為國際準備貨幣的重擔。

另一方面，由於美元為核心國際準備貨幣，在全球對準備資產需求增加之下，使美國須扮演全球流動性提供者的角色，並維持鉅額經常帳逆差。

他也提到，也有知名的國際金融經濟學者均曾建議，讓歐元和人民幣扮演更重要的角色，以多元國際貨幣體系來分散美元作為國際準備貨幣的重擔。

然而，由於歐元目前仍受歐債危機的後續效應影響，而人民幣則在資本管制措施下，尚未完全自由化，短期間內，多元國際貨幣體系尚難以運作。

最後，楊金龍認為，「順差國應擴大內需、逆差國要增加儲蓄」，共同解決全球貿易失衡問題；此外，各國也需透過國內重分配政策、強化教育政策，改善所得不均問題。