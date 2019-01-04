金門死豬驗出非洲豬瘟　茂生農經股價逼近漲停板

▲非洲豬瘟疫情升溫，帶動雞肉替代需求，帶動飼料業者茂生農經股價翻紅。（圖／翻攝自茂生農經官網）

記者林淑慧／台北報導

金門死豬驗出非洲豬瘟，行政院農委會也宣布即日起二周將暫停金門豬肉、豬肉製品輸入本島，市場預期將帶動雞鴨鵝肉品替代需求，相關飼料動能亦將升溫，激勵茂生農經今（4）日盤中股價逼近漲停板，以42.65元作收，漲幅達9.92%。

金門岸巡總隊去年12月31日向金門縣動植物防疫所通報，於金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死豬，農委會家畜衛生試驗所昨天確認檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，農委會也宣布即日起二周將暫停金門豬肉及相關製品輸入本島。

冬天是進補旺季，肉品需求量大，飼料廠茂生農經由於生產雞、鴨、鵝飼料，在非洲豬瘟步步進逼下，帶動市場雞、鴨、鵝等肉品替代需求，帶動市場飼料動能，激勵茂生農經今天開盤股價持續上攻，以42.65元作收，漲幅達9.92%。

茂生指出，冬天的飼料需求，帶動市場飼料動能，且國內穀物原料買賣也較活絡，推升去年11月單月營收1.47億元，月增14.91%、年增15.48%，月營收為近兩年新高。

依據財報，茂生農經累計去年前11月營收為13.42億元，相較去年成長4.4%。法人表示，由於歲末寒冬是雞、鴨、鵝飼料需求旺季，進而帶動市場飼料動能，預估茂生農經營收到農曆年前都可望持續有不錯的營收表現。