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上3天班就賺到一般人的年薪　英「肥貓」CEO惹議

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▲▼肥貓示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲1月4日在英國被稱作「肥貓星期五」。圖為肥貓示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

1月4日在英國被稱作「肥貓星期五」（Fat Cat Friday），因為富時百大企業（FTSE 100）中的執行長們，只要在一年中的前3個工作日上班，便可在第4個工作日拿到一般全職勞工整年的薪水。

根據智庫高薪中心（High Pay Centre）及人資組織人力資源發展協會（CIPD）的報告，這些高階主管的薪資是一般全職勞工的133倍。假設該高階主管每天工作12小時，每年工作320天，他們的時薪將約為每小時1020英鎊（超過新台幣4萬元），一年下來約賺390萬英鎊（約新台幣1.55億元），較去年增長11%。這也意味著，這些高階主管在新的一年中，上班29個小時，便能賺到英國勞工年薪中位數2萬9574英鎊（約新台幣118萬元）。

英國政府正努力使高階主管的薪酬變得更加透明，並讓股東們有機會針對高階主管的薪資發表意見，但這些執行長的薪水與員工們的差距依然居高不下。高階主管的薪資比一般勞工高133倍，這個數字是1998年時的47倍。

▲▼ 英鎊。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞當斯密研究所指出，批評高薪中心的計算方式是「酒吧經濟學」。（圖／達志影像／美聯社）

英國工會組織GMB秘書長Tim Roache痛批：「這令人作嘔。今年才過了3天，這些肥貓主管就已經賺到一般勞工全年的收入。這並不公平，就各人的社會貢獻及經濟而言，都沒有道理。」高薪中心主任Luke Hildyard則指出，過高的高管薪資代表著公司治理的巨大失敗，這也是公平經濟的障礙，「公司董事會願意在沒有任何正當理由下，花費數百萬美元聘請高階主管，而普遍的勞動力卻被視為削減成本的目標。」

英國工會大會（TUC）秘書長Frances O'Grady也抨擊這些「貪心高管」，他認為「有過多的財富被囤積在高層」，勢必得進行改革，讓這些高階經理人的薪資還給基層員工。一些企業股東也對此感到不滿，包括皇家郵政、Persimmon和聯華在內的63家公司去年即因為薪資問題遭投資人抗議。

高薪中心呼籲企業應有更進一步的改善作為，例如設置員工可加入的薪酬委員會，並公開企業內的最高薪與中位數薪資。不過高薪中心的計算方式被亞當斯密研究所（The Adam Smith Institute）批評為「酒吧經濟學」（pub economics）。亞當斯密研究所負責人Matthew Lesh指出「如果這些組織是真正關心勞工，而非對那些優秀且聰明的高層主管眼紅，他們就會討論實際能使勞工薪資增加的方法。」

亞當斯密研究所稱企業除非不在乎利潤，否則自會知道該付給高階主管多少錢，「若對高階主管的薪資設限，這些頂尖的人才有可能因此離開英國，最終將導致就業機會減少及更低的薪資。」

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關鍵字：肥貓,英國,高階主管,富時百大企業,酒吧經濟學

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