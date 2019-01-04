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鍾文榮／滷肉飯漲價，我被剝奪了嗎？

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▲總統蔡英文大吃滷肉飯。（圖／總統府提供）

●鍾文榮／科普經濟學作家及資深產業分析師。經常四處臥底探究百姓生活，把枯燥的經濟分析轉成民眾能懂的文章。

前幾年大宗物資大漲，我們家對面的傳統飯糰攤老闆貼出告示，「反映物價波動，飯糰漲價5元」，我覺得不合理。因我每天的早餐都是簡單的傳統飯糰，我問老闆，本來一顆飯糰25元，你漲價5元之後漲幅等於20%，但大豆沙拉油即使漲價也沒這麼多，再者，你的原料中僅有部分有沙拉油，你漲價不合理啊！都怪我太理性，哪個消費者購物時是把Daniel Kahneman講的「系統二」全開，還會習慣拆解商品的BOM表（Bill of Materials）呢？

（編按：「系統一」代表的是反射性的直覺思考；系統二代則是按部就班分析的理性思考。）

2019年第二天上班，媒體紛紛報導幾家餐飲業者因應基本工資調漲，紛紛開始調漲商品售價，因某家滷肉飯招牌太過響亮，以致於媒體與網民們紛紛討論，滷肉飯漲價太不合理了吧！

這現象，就像我當年系統二全開，和飯糰攤老闆抱怨飯糰漲價不合理的原因一樣，但差異的是，媒體與網民現象所討論的議題，「系統二」全開的比率低到可以忽略，反而是「系統一」全開的比率應該是100，就是貴啊，就是不爽啊！
當年，老闆說飯糰漲價了，我的決定是少吃飯糰，代表經濟學上我有「價格彈性」（意即具備價格敏感度），多吃蛋餅。一個月22顆飯糰，我的早餐費用增加110元，等於我的早餐購買力降低了20%，少了4.4顆飯糰，當然有損及我的福利水準。

所以，滷肉飯漲價了，根據價格機能，定有部分的消費者減少享用，至於會跑掉多少，當然就看這漲價的5到10元，能夠影響到多少消費者。這本是很簡單的經濟現象，經濟學管這個現象叫做正常品的價格彈性，再白話說一點是購買力降低了，更白話說就是被「剝奪」了，如果收入不變，再物價調漲後，剝奪感更甚了。只是，每個人會選擇消費，一定是價格可以接受，價格為何可以接受，是因為消費者有「消費者剩餘」。這個剝奪感就是消費者剩餘被剝奪了，對不同人有所差別，彈性愈低剝奪感愈低，彈性愈高，代表對價格愈敏感，當然剝奪感愈高。

接下來我用系統二說明。

以2011年為基礎，2017年1月的米食物價指數為100.95，代表漲價了0.95%，然到了2018年11月的指數是105.05，代表漲價了5.05%，所以從去年開始，米食的物價持續漲到去年年底，如果以指數年增率（與去年同期比較）觀之，米食物價的年增率在去年的7月達到高點的3.07%，然後滑落三個月（可能是菜價大跌所致），從物價趨勢來看，米食的物價確實是愈來愈高。

 

 ▲（圖／資料來源：中華民國統計資訊網）

 為什麼滷肉飯漲價，有部分消費者覺得受不了？我再以這張統計圖來說明，圖中兩條折線圖是米食物價指數年增率與經常性薪資年增率的比較，從趨勢來看都是漸增的趨勢，然大部分時間卻是物價領先薪資，這就是我在上一段文章中說的「剝奪感」——薪資的成長追不上物價成長。

言而總之，為什麼消費者對於物價愈來愈有感，顯示的是低薪資成長的困境，小小一杯飲料與一碗滷肉飯漲價個幾塊錢，就讓某些消費者跳腳，媒體大肆評論，不就是生活的剝奪感嗎？所以，不管是「系統一」還是「系統二」，剝奪感都是存在的，顯示，低薪的困境依然存在！

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