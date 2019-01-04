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英國夜店10年倒25%　比舞池搖年輕人更愛「運動型夜生活」

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▲▼近來年許多間英國夜店倒閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國夜店在近幾年來紛紛倒閉。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國夜店市場規模近5年來已減少約2億英鎊（約台幣77.5億元），許多夜店在2018年面臨倒閉，部分原因為夜店常客已對重低音的音樂感到膩，同時更在乎健康運動的生活品質，因此紛紛轉向其他娛樂活動，如高爾夫球、跳彈簧床等。家研究公司IbisWorld表示，市場每年的收縮率近6％，其中25％的夜店在過去10年中關閉。

據英國《衛報》報導，英國許多夜店紛紛面臨倒閉或轉型，有的轉行變成健身房，有的則變成咖啡店。新型態的夜生活包含美食、遊戲及運動，因此DJ混音的舞蹈娛樂已被取代，而射飛鏢、桌球、賓果遊戲及高爾夫球等「運動型夜生活」逐漸興起。

企業家布里登（Adam Breeden）表示，新型態夜生活的概念剛好符合許多成年人的「赤子之心」，因此選擇晚上出去玩已經不是為了那些電音舞蹈，而是為了追求真正想要的事物。

▲▼近來年許多間英國夜店倒閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國的成年人每月至少去1次的比率相較於2年前，減少了4%。（示意圖／達志影像／美聯社）

經營夜店的利茲公司（Mint in Leeds）活動經理福塞斯（Stuart Forsyth）表示，現在的年輕人比起過去，更加重視經濟及健康意識，「我知道很多孩子會去健身房而不是熬夜」。夜店維納斯（Venus）的老闆康納表示，現在夜店大多已經滅絕，同時在過去的幾年內以驚人的速度收盤，或是轉型為音樂酒吧。

據市場研究公司Mintel的數據，截至去年9月，有11％的成年人每月至少去1次夜店，比2年前的15％還低，同時自2013年以來，夜店市場的規模也下降了17％。

夜店經濟顧問洛德（Sacha Lord）表示，夜店的賣點已漸漸被網路發達給取代，18到23歲的年輕人對於穿著及食物選擇都取決於網路，當然對於尋找新戀情也逐漸依靠約會網站或交友軟體等，因此夜店業者的經營會更加困難。

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關鍵字：英國,夜店,倒閉

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