好後悔！老公生前邀「來生在一起」冷拒絕...77歲奶奶佛壇前唱：我依然愛你

▲77歲奶奶江頭孝子在節目上回憶年輕時和先生結婚的經過。（圖／翻攝自YouTube／Jesse anda，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

在阿公阿嬤的年代，自由戀愛並不普遍，許多人的終身大事都是父母幫忙決定的。日本的電視節目日前播出了一段賺人熱淚的內容，一名77歲的奶奶在節目上說了一段話送給23歲的自己，她很後悔在丈夫生前沒有好好表達自己的愛，過世後才發現有多麼需要他，希望23歲的自己能好好珍惜。

住在日本佐賀縣唐津市的77歲奶奶江頭孝子近日在綜藝節目《明石家さんまのご長寿グランプリ》上說了一段話送給23歲的自己，那年在父母的安排下和先生結婚，雖然對方很積極地在經營婚姻，但因為自己對先生沒什麼感覺，總是沒什麼回應他。

江頭孝子說先生曾浪漫地對她說，「如果還有來生，我們再在一起吧！」但她其實並不願意，所以也沒有答應對方，兩人就這樣平淡地度過數十年，某天早上先生出門散步時，因為心臟病發過世了，再也沒有回來過，從失去先生的那一刻起，她才發現自己有多愛對方。

江頭孝子說自己每天都很後悔，早晨在佛壇前念經時，總會輕哼著歌手坂本冬美的歌《我依然愛你》，「我依然愛你，比以往更深；我依然會喜歡上你，發自深心」，將對先生的思念和愛戀寄託在歌詞和旋律之中。

經歷過這些後，她想對23歲的自己說，「你要記得，當先生說『我們來生再在一起吧』的時候，這次請妳一定要說『好』」、「拜託你了，一定要記得」，語畢難過的情緒湧上心頭，也不由自主地淚流滿面。節目播出後，許多網友都深受感動，紛紛祝福他們下輩子還能恩愛一生。