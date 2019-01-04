全年這天最多人死！「大凶之日」就在6日　專家曝關鍵

▲ 這項統計數據是由禮儀公司Beyond分析英國國家統計局數據所得出來的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

這個禮拜天（6日）待在家裡，或許是個好主意？數據顯示，在2005年至2017年期間，每年1月6日的平均死亡人數為1732人，遠比其他天的平均死亡人數（1387人）高出25%。分析師認為，這可能和寒冷的冬天有關，因為一月份通常是一年當中最冷的月份。

The Telegraph報導，除了6日往生人數較高之外，5日及7日的死亡率也相當高，只比6日少了3人。

分析師表示，英國寒冷、潮濕的天氣可能導致人體免疫功能低下，讓人更容易受到感染或生病，進而導致身體狀況突然惡化或甚至死亡。另有部分人士認為，許多弱勢族群、長者通常是和家人一同度過聖誕節，他們能藉此獲得支持與鼓勵，一旦所有的慶祝活動落幕，他們的身體狀況就會走下坡。

此外，專家也認為，隨著假期結束、回歸日常工作生活，人們面臨的壓力會在一月份浮現。負責研究心理健康趨勢的Steve Cottle表示，「自殺與企圖自殺的案件，往往在節日之後達到巔峰，尤其是在聖誕節和一月初。」

相較之下， 7月30日是死亡人數較低的一天，平均每日往生者為1208人，比每日平均值低了13%，再次呼應死亡人數與氣溫的關連性。