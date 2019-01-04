蘋果終於稍來好消息　App Store單日營收3.22億美元創新高

▲蘋果應用程式商店AppStore。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

蘋果在2日盤後下調營收展望，執行長庫克（Tim Cook）在公開信中承認iPhone的營收低於預期，使得蘋果本季的營收低於原先預期，進而影響投資人信心，蘋果股價也在3日重挫逾10％，但蘋果也不全然沒有好消息，該公司3日公布新聞稿指出，App Store在2018年底的假期期間，用戶消費金額逾12.2億美元，今年元旦單日消費更是來到3.22億美金，雙雙創下新紀錄。

蘋果2日盤後下調營收展望，執行長庫克（Tim Cook）在公開信中承認iPhone的營收低於預期，使得蘋果本季的營收低於原先預期，而究其主因，是由於iPhone的新機更換沒有想性中那麼強勁。而美股泛科技類股也因此遭受波及，3日普遍出現下跌，蘋果終場跌15.73或9.96%，收142.19點，約6年來最大單日跌幅。

但蘋果也不是完全沒帶來好消息，依據該公司最新公布的新聞稿，內容提到，蘋果的應用程式商店在2018年底的假期期間，用戶消費金額逾12.2億美元，較，今年元旦單日消費更是來到3.22億美金，雙雙創下新紀錄，但蘋果並未提供先前的數據來供參考。蘋果全球營銷高級副總裁Phil Schiller表示，「感謝開發者和全球用戶的支持，讓App Store在2018年能以亮眼的成績結束，並在2019年開始就大放異彩。」

新聞稿裡指出，在這次的App Store假期下載排行裡，遊戲和自我照護（self-care）兩類的下載量最為亮眼，「Fortnite」、「PUBG」等遊戲是下載量最高的遊戲之一，此外，生產力、健康、健身和教育類的應用程式也有相當多人關注。