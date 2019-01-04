77歲奶奶想對「23歲的自己」說一句話　結尾逼哭網友

▲ 77歲日本奶奶江頭孝子總是唱著《我依然愛你》。（圖／翻攝自YouTube／Jesse anda）

國際中心／綜合報導

日本綜藝節目《明石家さんまのご長寿グランプリ》日前請到一名77歲的奶奶江頭孝子，讓她透過鏡頭說出想對23歲的自己說的一句話。只見江頭奶奶眼泛淚光、真摯的提到，自己直到丈夫去世後，才意識到有多麼愛他，相當後悔沒有及時向他傳遞這份愛意，因此希望23歲的自己在丈夫說出，「我們來生再結連理吧」時，能毫不猶豫、篤定地回答一聲「好」。節目播出後，這段內容令不少網友相當感動，紛紛留言提到「一定要好好珍惜身邊人的好」。

《明石家さんまのご長寿グランプリ》日前推出「讓年長者對過去的自己說話」的單元，其中住在佐賀縣唐津市的江頭奶奶便微笑著說到，在自己23歲時，父母為她決定了婚事，儘管當時結婚對象對自己相當熱情積極，但她對對方卻沒什麼感覺。

就在2人結婚後，丈夫盡心盡力的經營著2人的感情與家庭，甚至還曾對她浪漫的說出「如果還有來生，讓我們繼續在一起吧！」不過對當時的江頭奶奶而言。她並不是很願意。

就這樣2人互相扶持了數十載，直到有一天早上，丈夫外出去散步，卻因為心臟病發作而去世。意識到丈夫再也回不了家，江頭奶奶這才發現自己實際上是這麼的深愛著他。

▲ 江頭奶奶的丈夫非常疼愛她，甚至希望來生2人能再結一次夫妻 。（圖／翻攝自YouTube／Jesse anda）

「每天我都覺得很後悔，當我早上前往佛壇朗誦經詩時，都一定會唱日本歌手坂本冬美的歌曲《我依然愛你》」，江頭奶奶泛著淚提到，這首歌的歌詞「我依然愛你，比過去更深沉；我依然會喜歡上你，發自內心」讓她深感共鳴，因此她決定對23歲的自己說，「你要記得，當丈夫如果對妳說，『讓我們來生繼續在一起吧』的時候，這次你不要再猶豫，絕對要回答他『好』」，拜託你了，千萬要記得。」

▲ 丈夫過世後才明白自己有多愛他，江頭奶奶忍不住流下眼淚。（圖／翻攝自YouTube／Jesse anda）



這段內容打動了許多觀眾，紛紛留言讚美這對夫妻的感情，「好希望他們來生真的可以繼續在一起」、「好羨慕這樣的感情」，也有人說到「我很慶幸自己有看到了這一段，這會讓我更加愛我的丈夫，比現在還要愛他，以後才不會後悔。」、「我們往往都要等到失去了重要的人，才能夠明白他過去的好」、「現在就想去好好看看身邊重要的人了」