手機綁定萬事達卡「嗶」進高雄捷運　每週五可免費搭車

▲即日起用萬事達卡可以直接嗶進高雄捷運。（圖／記者謝婷婷攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

高雄捷運與萬事達卡（Mastercard）合作，即日起民眾搭乘高雄捷運只要持萬事達卡或手機綁定萬事達卡，使用感應式交易，就能直接進出驗票閘門。包括聯邦銀行、星展銀行，也都推出每週五搭車免費優惠。

高雄捷運與萬事達卡已於去年(2018)8月簽署合約，建置開放式支付平台，該平台於今天(4日)啟動。不管國內外的旅客，搭乘高雄捷運不需要排隊購票或攜帶現金，持萬事達卡或手機綁定萬事達卡使用感應式交易，就能直接進出閘門。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，繼倫敦、新加坡之後，高雄市成為第3個以信用卡綁定行動支付，就能搭乘捷運系統的智慧城市，且高雄是北亞第一個開通萬事達卡感應式交易服務的大眾運輸系統。

銀行業者也趁勢推出優惠，星展銀行、聯邦銀行皆推出周末車資打折、週五免費搭車優惠。

聯邦銀行表示，從即日起到2019年12月31日，以行動支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Hami Pay、Garmin Pay、Fitbit Pay)綁定聯邦銀行的萬事達卡，週一、週五搭高雄捷運享免費搭乘，週六、週日則享7折優惠。

星展銀行則推出，即日起至2019年3月底，持「星展everyday鈦金卡」於週一至週五搭乘高雄捷運，最高可享車資7折優惠，折扣金額將轉回刷卡金，並於次月底前回饋至持卡人信用卡帳單。此外，「星展everyday鈦金卡」持卡人若於週一至週四天天有刷卡消費，週五可直接享有免費搭車優惠。

另因應春節旅遊旺季，新加坡旅客來台，若持新加坡星展銀行，或新加坡儲蓄銀行（POSB）發行的萬事達卡搭乘高捷，也可享每周五車資百分百回饋，等於全日免費搭乘，回饋有效期間至2月底。