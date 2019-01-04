電信商推0元月租新方案　這5族群最適合

▲電信業者推出「0元月租方案」，適合手機使用量不大的族群。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

對小資族來說，每筆支出都要錙銖必較，過去電信商推出的資費方案對一些流量需求不大的用戶來說多少會有「不甘心」的感覺，但使用以量計價的資費方案時又必須時時擔心流量爆表，為此電信業者推出了「0元月租方案」。

「0元月租方案」消息一出，便在手機版及省錢版上引起討論，綜合網友說法，該方案主要適用於以下幾種族群：

1. 僅撥接電話不上網者

2. 長期旅外者

3. 輕度上網者（數據用量在3GB內）

4. 有養門號需求者

5. 用做第二門號者

過去要持有門號最省錢的方法便是使用預付卡，但使用預付卡不僅電話費不便宜，還有有需定期儲值才能延期的限制，因未使用而被取消號碼的案例不少。

台灣之星這款首創的「用多少付多少」資費方案，終身月付0元起，每月按實際上網傳輸量與語音用量計價。該方案中有美GB單價30元，最高網速21Mbps的4G入門型資費，以及每GB單價40元，最高網速500Mbps的4G勁速型資費，兩款資費的收費上限則分別為488元及699元，而語音通話費用則是每分鐘1元。

據了解，台灣之星目前月租費的最低門檻為88元，若採用這項0元月租方案，對那些網路用量在1GB內、通話時數在58分鐘地用戶來說，月繳電信費將比88元還低。因此這個用多少算多少且終身0月租費的方案，的確適合上述用量不大也想省錢的群。