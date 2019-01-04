砸8000萬把苗栗石虎家變公園挨轟　經部全面盤點邀專家來訪查

▲斥資8千萬元的苗栗縣卓蘭鎮大安溪濕地公園工程，遭民眾質疑剷除石虎棲地。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

苗栗縣卓蘭鎮為建「石虎濕地公園」花費8000萬預算，但卻將石虎濕地公園當地原生植被剷除，外界擔憂對石虎棲地造成影響，目前暫時停工，主管機關經濟部水利署今（4）日表示，全面性盤點執行案件，針對10多件有疑慮的計畫再度檢視，並於1月上旬邀請專家學者進行訪查，協助地方政府改善。

台灣石虎在保育類中列入瀕臨絕種，不過近期被保育人士質疑「剷平石虎棲地、蓋石虎公園」。經濟部水利署署長賴建信表示，一次性大面積開發是不恰當的，恐造成不可逆的生態破壞，目前已請地方政府暫停這項工程，當務之急將工程建設與生態復育進行綜合性評估，召開相關監測，將好的部分延續下去，壞的部分盡快矯正過來。

水利署推動的前瞻計畫「全國水環境改善計畫」，也是第一個全面性要求子項計畫都必須辦理生態檢核及民眾參與的政府公共建設計畫，審查過程中廣邀生態、環境等各領域專家學者協助審查，維護棲地與保育生態列為評定核列案件及考核督導的重點項目，第一期編列特別預算60億元，其中40億元則為水質改善及汙水處理工作。

▲經濟部水利署長賴建信。（圖／記者紀佳妘攝）

賴建信說，過去公共建設著重在防洪防災或水量維持等單一需求，因此這次推動水環境改善計畫，主要是針對水質、生態、地景及水岸等整體水環境改善等予以跨域審查、考核，並隨時就執行過程中遭遇的困難協助縣市政府，運用最小限度的設施施作，同時也強調生態檢核工作不該只限於事前，未來施工期間、完工及後續營運也都得持續進行。

賴建信強調，「不要用工程師為來做水環境的建設」，苗栗縣大安溪案目前整體建設進度約90%，目前已暫時停工，接下來邀請專家學者進行實地訪查，並函請縣市政府加強落實各生命週期的生態保育與環境保護，以避免大面積裸露或開挖。若施工中發現有影響生態的疑慮，也將停止施工，經過調查監測及評估改善後，才可復工。