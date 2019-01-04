客運業鬆綁「7休1」司機最多可連上9天班　勞動部今起預告10天

▲為解決年節疏運需求，勞動部擬鬆綁客運業七休一規定，司機最長可連續上班9天，今天正式對外預告。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

今年春節假期長達9天，交通部擬鬆綁客運業「七休一」，近期提出配套後，勞動部今（4）日預告，客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，最多可連續上9天班，不過勞工每天正常連同延長工時不得超過11小時，且不可連續超過3天，預計預告至14日截止。

為解決疏運需求，交通部去年9月希望爭取鬆綁客運業七休一規定，而勞動部也在上月24日召開勞動基準諮詢會討論該案，當時委員理解客運業疏運需求，但並非一整年皆可運用這項彈性，基於考量勞工健康與道路安全，建議交通部提出相關配套措施，同時也希望交通部和勞動部加強督促，原先每年都有聯合稽查，未來也將加強勞檢。

勞動部官員表示，原先調整客運業例假為「10休1」，也就是上9天班必須休1天，若遇到例外情況，可再加1天為「11休1」，最多可連上10天班，不過經由交通部所提的配套措施，連續工作最多天數限縮至9天，另對工時上限也有限制，單日工作時數不得超過11小時，要求不可以連續3天。

勞動部官員進一步指出，交通部與勞動部針對實施的事業單位進行加強聯合稽查，啟動專案檢查計畫，作為放寬七休一的配套，同時也考量勞工健康與用路安全等，僅開放特定年節、紀念日或其他中央主管機關所規定等應放假日。

針對客運業鬆綁七休一期程，勞動部官員說，今天起正式預告至14日截止，等待外界意見蒐集完畢後，還得經過法規會審查，通過後才能正式公告，後續還需經工會或勞資會議協商，超過30人以上的事業單位，也得線上備查。