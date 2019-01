美專家：台灣漁船捕獲「超級重的飛碟」　被美軍列為最高機密

▲ 格里爾(右)說完後,聽得入迷的溫圖拉(左)表示,「啊,真是太有趣了!」(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

美國幽浮研究專家格里爾(Steven Greer)上個月受訪時表示,不久前有一名在美國海岸防衛隊服役的「最高機密證人」爆料,曾有一艘台灣漁船在關島附近海域意外打撈一個「碟狀物體」,但這個「外星飛行器」立即遭到美國海岸防衛隊取走,此事更被列為美國政府最高機密。

格里爾去年12月28日在「今日俄羅斯」美洲台(RT America)接受前美國明尼蘇達州州長溫圖拉(Jesse Ventura)訪問時說,據機密證人的說法,該物體直徑20英尺至30英尺(約6.1公尺至9.14公尺),而且「非常重」,重到打撈起來後導致船身傾斜了45度。他補充說,全球已知的最深海溝馬里亞納海溝(Mariana Trench)多年來「經常有外星飛行器進出」。

格里爾沒有透露此事發生的日期,但「我們這1、2個月正在蒐集相關資料。」聽得入迷的溫圖拉接著說,「啊,真是太有趣了!」他說自己曾在世界各地潛水,但從來沒有遇過「無法解釋的東西」。格里爾則說,「你應該問問你的潛水夥伴,他們肯定看過什麼」,「不過他們通常都被要求簽署超過70年的保密合約等文件。」

身為外星智慧生命研究中心(CSETI)創辦人的格里爾表示,至今已有超過900位軍事和情報人員透露有遇過類似的外星飛行器,而且美國國防部正在進行「非法的、極度危險的」秘密計畫,其中許多連美國總統、國會議員及中央情報局(CIA)主管都被蒙在鼓裡。

