美專家：台灣漁船捕獲「超級重的飛碟」　被美軍列為最高機密

▲ 格里爾（右）說完後，聽得入迷的溫圖拉（左）表示，「啊，真是太有趣了！」（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

記者林書荷／綜合報導

美國幽浮研究專家格里爾（Steven Greer）上個月受訪時表示，不久前有一名在美國海岸防衛隊服役的「最高機密證人」爆料，曾有一艘台灣漁船在關島附近海域意外打撈一個「碟狀物體」，但這個「外星飛行器」立即遭到美國海岸防衛隊取走，此事更被列為美國政府最高機密。

格里爾去年12月28日在「今日俄羅斯」美洲台（RT America）接受前美國明尼蘇達州州長溫圖拉（Jesse Ventura）訪問時說，據機密證人的說法，該物體直徑20英尺至30英尺（約6.1公尺至9.14公尺），而且「非常重」，重到打撈起來後導致船身傾斜了45度。他補充說，全球已知的最深海溝馬里亞納海溝（Mariana Trench）多年來「經常有外星飛行器進出」。

▼ 格里爾與溫圖拉在節目中討論了政府的秘密計畫。（圖／翻攝自推特／@GovJVentura）



格里爾沒有透露此事發生的日期，但「我們這1、2個月正在蒐集相關資料。」聽得入迷的溫圖拉接著說，「啊，真是太有趣了！」他說自己曾在世界各地潛水，但從來沒有遇過「無法解釋的東西」。格里爾則說，「你應該問問你的潛水夥伴，他們肯定看過什麼」，「不過他們通常都被要求簽署超過70年的保密合約等文件。」

身為外星智慧生命研究中心（CSETI）創辦人的格里爾表示，至今已有超過900位軍事和情報人員透露有遇過類似的外星飛行器，而且美國國防部正在進行「非法的、極度危險的」秘密計畫，其中許多連美國總統、國會議員及中央情報局（CIA）主管都被蒙在鼓裡。

▼ 格里爾籌錢拍攝的紀錄片《不被承認的存在》（暫譯，Unacknowledged，又譯《未曾確認》）探討有關地球上外星人的秘密。