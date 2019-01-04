刺激1995翻版！囚犯替5名警官理財　爽叫外賣、上網又談戀愛

▲波臣在獄中過得十分愜意。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

為了讓自己擁有特權，美國加州橘郡61歲的囚犯波臣（Robert Potchen）與5名警官打好關係，他教導這些人處理稅收問題，藉此換得使用網路、叫中式料理等好處，甚至還能抽電子菸，宛如電影《刺激1995》的翻版。調查曝光後，涉事的5名官員已辭職及退休。

《美聯社》報導，根據上月底發布的一項內部調查，橘郡的懲教部門發現，波臣在獄中過得相當逍遙，他自稱能與獄中警察找到共同話題，並提供稅務、抵押貸款、學貸方面的建議。作為回報，他也得到許多好處，可以叫外送，還能坐在警衛室裡。

此外，波臣還與一名女警衛墜入愛河，高調的行徑讓他被另外2名囚犯投訴，事件進而曝光。根據投訴內容寫到，「我認為我們都應該得到平等對待，任何人都不該享有特權。」

調查人員發現，波臣在6個月內播打同一個號碼594次，對方就是獄中女警衛蘭伯特（Lisa Rembert），他要女方替他管理房產，還說自己的商業夥伴將30萬美元存到蘭伯特的帳戶中，可以用這筆資金買輛新卡車。

波臣已被轉送到另一個隔離的區域，每天在牢房內待上23個小時，他2014年曾拔槍對著妻子，逼迫對方上車，後來被判刑15年。涉事的5名官員則相繼辭職與退休。