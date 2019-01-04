外媒評選世界十大特殊景點　嘉義「IG打卡熱點」也上榜！

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世界各地都有很多特色景點，特殊的景觀再加上在地人文風采，吸引各地民眾前來觀光。外國媒體《TheTalko》就評選出世界各地的十大特殊景點，其中台灣熱門的網美打卡景點，嘉義「高跟鞋教堂」也入選。

1.美國南達科他州玉米皇宮（Corn Palace）

世界上唯一的玉米宮位於米切爾中心是首要旅遊景點，每年約有50萬名遊客前來參觀設計獨特的玉米壁畫。建築裡外的玉米壁畫都是使用當地收成的玉米、小麥等農作物來做成，目的是在推廣當地農業，也是為了向世界證明南達科他州擁有健康的農業氣候。

▲美國南達科他州玉米皇宮（Corn Palace）（圖／翻攝自Corn Palace官網）



2.西雅圖「口香糖牆」（Gum Wall）



這個「口香糖牆」位於派克公共市場底層的波斯特巷（Post Alley），為「市場劇院」（Market Theater）的售票入口。1990年代初期開始，被許多在劇院排隊中的觀眾黏上口香糖，原本工作人員都會清理，但因為時常發生、數量眾多，後來直接作罷，才形成了這樣的特殊景觀。2009年CNN在「全世界細菌最多的5個觀光景點」報導中，把西雅圖「口香糖牆」排名第2。

▲▼「口香糖牆」上被黏了約100萬個口香糖渣。（圖／翻攝自FB／@THE GUM WALL）



3.土耳其「頭髮博物館」（Avanos Hair Museum）



位於土耳其小鎮阿瓦諾斯的頭髮博物館建於1979年，是由土耳其知名陶藝家賈利普•奧拉庫所創立，據說，博物館裡的每根頭髮都是不同人的頭髮，已經累積16000多名捐贈者免費捐贈。三年前「台灣第一名模」林志玲錄製大陸綜藝節目《花樣姐姐》時，也曾剪下一小束髮絲留在此博物館中。

▲土耳其「頭髮博物館」（Avanos Hair Museum）（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）



4.捷克「人骨教堂」



捷克人骨教堂全名為塞德萊茨藏骨堂（Kostnice v Sedlci），位於布拉格以東約70公里的小鎮Kutna Hora，建於14世紀，外表是看起來十分普通的哥德式建築造型，但內部的裝飾卻都是用人骨所做成的。

▲捷克「人骨教堂」（圖／翻攝自Kostnice Sedlec官網）



5台灣嘉義「高跟鞋教堂」



高跟鞋教堂高約17公尺，寬約11公尺，由1269根鋼架組成，外表共約320餘片玻璃，外型非常亮麗。設計與裝設不僅是全台第一，更是全世界唯一。高跟鞋教堂幸福意象工程施工相當不易，320餘片玻璃大小、安裝角度皆不同，必須克服高跟鞋的形狀及彎曲幅度，因此，鋼架及玻璃組裝精度要求極高。

▲▼台灣嘉義「高跟鞋教堂」（圖／翻攝自雲嘉南濱海國家風景區官網）

6.冰島「陰莖博物館」



該博物館冰島語為Hið Íslenzka Reðasafn，位於冰島的首都雷克雅維克市，是世界上收藏最多陰莖的博物館，而且是世界上唯一專門收藏陰莖的博物館。

▲ 冰島「陰莖博物館」。（圖／翻攝自維基百科）

7.墨西哥「娃娃島」(Island Of The Dolls)



該島被稱為「Isla de las Munecas」（娃娃島），是一個背景非常悲傷的小島，該地區有成千上萬的人，這個小島上有數百個可怕的娃娃，他們被切斷的四肢、頭和眼睛卡在樹木上，令人毛骨悚然，該地也被譽為世界十大恐怖之地之一。

▲墨西哥「娃娃島」(Island Of The Dolls)（圖／翻攝自IslaDeLasMunecas.com）



8.泰國「人妖秀」



泰國人妖秀遠近聞名，去過泰國的人都知道，一定不能錯過人妖秀。而泰國當地最有名的人妖秀是「蒂芙尼秀」，據說，這裡的人妖是全泰國最美、身材最好、最有氣質的，若在看完表演後想和他們合照，要記得準備一些小費。

▲泰國羅馬劇場人妖秀。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

9.泰國「地獄公園」

泰國地獄公園距離曼谷40公里處，全稱為Wat Pai rong wua，佔地非常大，約有四個足球場，雖然被稱為公園，但這其實是做寺廟，在裡面可以看到罪人被魔鬼折磨的酷刑場面以及許多各種恐怖的怪物雕塑，仿佛是「人間地獄」的再現。

▲泰國「地獄公園」。（圖／翻攝自thaibuddhist.com）

10.澳洲大便便



澳洲大便便位於新南威爾士州的Kiama，這個長16公尺的的大便位在城鎮入口外面，是為污水收集計劃的抗議活動而成立的。據說，澳洲喜愛各種超大物品，這個大便便只是150件巨型雕塑物之一。

