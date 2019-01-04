高通繳4百億保證金　迫蘋果在德國下架部分iPhone

▲高通宣布，已提交13.4億歐元保證金，讓德國法院強制執行蘋果iPhone部分機款的銷售禁令。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國晶片大廠高通（Qualcomm）宣布，已遵照德國法院的命令，提交13.4億歐元保證金，讓法院強制執行蘋果iPhone部分機款的銷售禁令。

德國法院12月20日裁定，蘋果侵犯了高通在智慧型手機中一項節能專利。高通稍早前宣布，已依照法院要求於指定地方存入價值13.4億歐元（約新台幣478.5億元）的債券作為擔保金，以啟動蘋果部分iPhone機款的禁售令。

蘋果先前曾表示，一但該禁令生效，便會在德國15家零售店面面中下架iPhone 7及iPhone 8。路透報導，德國法院的這件判決與高通及蘋果在中國大陸的專利訴訟類似，高通在德國就第3項專利指控蘋果。而根據德國法院命令，蘋果必須在德國停止銷售這些有侵權疑慮的機款，蘋果針對此結果正提出上訴。

根據高通發布的聲明，法院同時也命令蘋果從德國的第三方經銷商處，召回有侵權嫌疑的iPhone。在此之前，蘋果曾發布新聞稿表示，所有iPhone款式仍將透過德國當地的電信商和經銷商買到，這與高通對法院命令的解讀不同。

參與此案的德國律師Kai Ruting認為，法院命令僅針對蘋果而非第三方業者，「這些第三方業者仍可自由出售（受影響）的iPhone。」蘋果在中國大陸也有部分機款遭禁售，但蘋果隨後推出系統更新，並繼續販售這些遭禁機款，認為在軟體更新之後，這些銷售的機型並不違背法院命令。