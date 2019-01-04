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曾窮到口袋剩10元　小資女翻身3年存100萬　理財方式大公開

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▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲薪水有限，因此如何理財就變得相當重要。（示意圖／記者陳亭伃攝）

財經中心／綜合報導

新的一年才剛開始，許多人都想在新的一年裡調整自己的理財習慣，讓自己在有限的薪水中不但能好好過生活，還能存上一筆錢

據《今週刊》報導，曾擔任護理師的羅玄微，剛投入職場時因日夜輪班加上壓力大，下班就想花錢好好犒賞自己，理財觀念相當糟糕，一度窮到身上只剩10元，讓他痛定思痛，下定決心要好好理財。

她將約三萬元的薪水按照用途分裝至房租、交通、生活、儲蓄4個信封袋，她表示，過去自己都沒有預算概念，直到口袋剩下10元才下定決心要好好理財。目前她每月零用錢包含三餐、娛樂、交通費等，控制在6000元以內。羅玄微建議，每個月的薪水一定要先扣掉固定存款，並養成記帳的習慣，他自己也因為這樣，在三年內存了100萬

《ETtoday新聞雲》也為讀者們整理了其他可以參考的理財方式：

1、別再每天買咖啡
不少上班族每天早晨都習慣來杯咖啡，不過這些40、50元累積下來，一年可能就會花掉高達1.6萬元。現在有個更省錢又快速的方法，就是自己帶咖啡粉到公司裡沖泡，不僅可以省下每天喝咖啡的費用，也不用再特地跑到超商購買。

2、養成記帳習慣
很多人一領到薪水會瘋狂的吃大餐、逛街血拼等等，到了月底就慘變月光族，只能望著空空的戶頭邊嗑土司，不知道自己的錢到底都花到哪裡去。其實現在有許多免費又便利的記帳APP，可以幫助大家快速的記下每筆開銷，每個月的現金便去向一目瞭然，讓自己能更妥善的分配支出。

3、制定預算
網路購物和刷卡很快速又簡單，但會讓人沒意識到自己已經花掉大把費用，從今天起就為每周制定預算，並細分飲食、娛樂、治裝費等等項目。雖然這項計畫可能會讓你比以往少掉幾頓大餐，但長遠來看，戶頭的數字會讓你更有成就感。

4、取消健身房會員
為了擁有更好的體態，會選擇加入昂貴的健身房會員，但實際上，去運動的次數卻不如預期。從現在開始就放棄會員資格，改成下載免費的鍛鍊APP，不只可以在舒適的家中運動，也不用在意旁人眼光，而且現在APP都能幫每個人量身訂做一套健身計畫，還省下請教練的費用。

5、一次買齊食材並煮好
經過一天漫長的工作，總會想買外食來快速解決晚餐，不過如果在假日去一趟超市買齊所有食材，並大量烹煮後冰進冰箱，這樣隔天上班就能帶自己準備的飯菜，可以省很多外食開銷，同時也吃得更健康。

6、購物前先列清單
聖誕節剛過，商家都會打著聖誕大折扣來吸引消費者，讓腦波弱的民眾忍不住掏出錢包來購買，但衝動過後，會發現自己買了一堆根本不需要的東西。因此，購物前如果先列出清單，知道自己真正需要的是什麼，就不會因為商品在打折就受到誘惑。

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關鍵字：理財,小資女,存錢,薪水,月光族

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