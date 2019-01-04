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德州停車場隨機殺人「7歲女中彈身亡」　槍手素描公開！

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▲▼ 美國德州休斯敦上月底發生一起隨機殺人案，一名7歲女童巴恩斯（Jazmine Barnes）在車內遭到槍殺，警方3日公布了嫌犯素描。（圖／翻攝自推特@SheriffEd_HCSO和@HCSOTexas）

▲ 巴恩斯遭到槍殺後，警方3日公布了嫌犯素描。（圖／翻攝自推特@SheriffEd_HCSO和@HCSOTexas）

國際中心／綜合報導

美國德州休士頓上月底發生一起隨機殺人案，一名7歲女童巴恩斯（Jazmine Barnes）與家人外出購物時，在車內遭到槍殺。當地警方3日公布了嫌犯素描，希望藉此獲得更多線索。警方指出，槍手為40多歲的白人男子。手臂中彈的女童母親表示，不會放棄尋找殺女兇手。

上月30日早上7時許，女童母親華盛頓（LaPorsha Washington）載著4名女兒到一家沃爾瑪（Walmart）分店，到了停車場時，駕著紅色卡車的槍手停到一旁、突然開槍掃射，坐在後座的巴恩斯當場身亡。當時，其中一名女兒驚呼，「媽媽，巴恩斯不動、不說話了！」

華盛頓憶述，聽到槍聲後，轉身便看到子彈打破玻璃，最後拼命開上收費公路、停靠路邊後才逃過一劫。據《華盛頓郵報》報導，這起事件引發廣大關注，知名專欄作家蕭恩金（Shaun King）和律師梅里特（Lee Merritt）公開表示，已經籌募10萬美元（約新台幣300萬元）以獲取任何有助於逮捕嫌犯的消息。

雖然嫌犯之前被描述為有鬍子，但德州哈里斯郡（Harris County）警長辦公室發布的素描圖顯示，他的下巴幾乎是剃光的，下顎周圍一些鬍渣。華盛頓則告訴記者，他是一個藍眼睛的白人男子，看起有些病懨懨。由於槍手並不認識女童，警方仍在調查行兇動機。

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關鍵字：Jazmine Barnes,槍擊,沃爾瑪,德州,北美要聞

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