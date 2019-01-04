美「中概股」成包袱　科技、能源、工業全都倒

▲蘋果釋出營收預警，對正在努力應付貿易戰不確定因素並布局中國大陸的業者來說，無疑是更沉重的壓力。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

在蘋果釋出營收預警後，投資人們開始了解到，布局中國大陸如今已成為包袱。

蘋果周三（2）盤後突拋震撼彈，對正在努力應付貿易戰不確定因素並布局中國大陸的業者來說，無疑是更沉重的壓力。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）周四（3）更示警，隨著中國大陸經濟逐漸疲軟使部分公司業績降低，預計將有更多美國企業下調獲利預期。

近期中國大陸經濟放緩的憂慮一直壟罩著投資人，在中國大陸釋出關鍵的12月製造業數據下滑後，這種擔憂的情緒又在本周進一步昇華。蘋果在致投資人的信函中承認，並未預見到經濟衰退的程度，特別是在大中華地區。其他企業巨頭也曾對中國大陸的經濟環境惡化提出警告，包括聯邦快遞、咖啡巨頭星巴克、珠寶零售商Tiffany＆Co，以及德國汽車製造商戴姆勒。

卡特彼勒及波音這兩家公司已因為貿易相關的不確定性及貿易談判而受到拖累，周四股價進一步下跌超過4%。該行業中具有相當規模中國大陸相關業務的其他知名品牌包括Deere＆Co、艾默生電氣、3M公司和漢威聯合。

汽車零組件供應商Delphi Technologies、博格華納及李爾公司也都大幅減產，它們的銷售中有極大部分都來自中國大陸。另外，科技股股價也呈現自由落體的態勢，標普500指數科技硬體及設備指數跌幅高達7.9%，由Western Digital及Amphenol領跌。

此外，美國周四也發布旅遊警告，指出中國大陸經常利用其權力禁止美國公民離境，並敦促前往中國大陸旅行要更加謹慎，顯示出中國大陸的營商環境可能會變得更加嚴峻。

在經歷市場大量拋售後， 投資人開始尋求避風港，將大量資金傾向房地產及公共事業等防禦性板塊，Weyerhaeuser、Ventas、美國水務公司及南方鐵路公司股價均走高。根據摩根大通於2018年7月發布的報告，美國股市中各類股對中國大陸曝險最大的包括科技、能源、工業、消費必需品及非必需消費品。