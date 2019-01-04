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川普帥兒身高180「轉大人」　回眸露甜笑散發美男子氣息！　

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▲▼ 美國總統川普的小兒子拜倫（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普的小兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞所生的獨子拜倫（Barron Trump）目前年僅12歲，但身高已直逼190公分，他在跨年夜跟媽媽出席派對，被拍到穿著一身黑色燕尾服、梳著油頭，渾身散發一股「美男子」的氣息，超高顏值完全不輸大明星。

據《每日郵報》報導，梅蘭妮亞和拜倫於當地時間1日出席跨年晚會， 梅蘭妮亞穿著一件長袖V領的黑色連身裙，而拜倫則被拍到穿著黑色燕尾服、梳著油頭參加。聯合國多米尼加聯邦大使Paolo Zampolli的妻子Amanda Ungaro當天不僅在Instagram上發布了她和梅蘭妮亞的合照，也分享了一段剛好拍到拜倫「回眸一笑」的影片。

影片中，梅蘭妮亞在餐桌上和大家熱烈的聊天、比手劃腳，而鏡頭慢慢平移拍往穿著一身黑色燕尾服的拜倫，拜倫轉過頭點點頭，接著露出甜甜的微笑，不少網友看了都被他迷得團團轉。

據報導，梅蘭妮亞也於周二在社交媒體上發布了一張「黑白照片」，照片角落拍到男孩的頭頂和眼睛，引起大眾猜測，紛紛討論是不是拜倫，而這也是拜倫很長一段時間以來第一張出現在社交媒體上的照片，因為川普夫婦盡可能保護他避免受到媒體的傷害。

▲影片中後面的拜倫帥氣模樣迷翻眾人。（圖／取自ig／@saifondjalloh

▲梅蘭妮亞的照片右下角小男孩引起外界討論。（圖／取自Twitter／@FLOTUS）

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關鍵字：川普,拜倫,梅蘭妮亞,北美要聞

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