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一顆蘋果重創鴻海　拖累股價再破去年低點創逾7年紀錄

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▲▼郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者張一中攝）

記者姚惠茹／台北報導

蘋果罕見下修今年首季財測，並指出iPhone在大中華區銷售不如預期，不僅拖累蘋果昨天股價重跌10%，就連主要代工廠鴻海（2317）今天（4日）早盤的股價最低也來到67元，市值跌破9500億元，創逾7年新低。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）下修截至去年12月29日的2019會計年度第1季財測，單季營收約840億美元，毛利率約38%，受此消息影響，蘋果昨天先跌7%，今天再跌10%，市值蒸發近750億美元，僅剩6,747.48億美元，創下自2013年以來新低。

主要代工廠鴻海受到拖累，昨天跌破70元大關，今天早盤最低再來到67元，跌幅逾2%，跌破去年12月低點67.6元，此價位為2011年9月以來的逾7年低點，若以股本 138.63億股粗估，市值跌破9500億元關卡，來到9288.21億元。

外資法人昨天賣超鴻海9997張，三大法人賣超鴻海逾1萬張，外資法人持股比重已降到41.69%，再加上美系外資最新報告，將iPhone XS系列的3款新機，今年第一季的出貨量下修29%至2,000萬支，並將今年第一季iPhone整體備貨量預測從5,000萬支下修到4,500萬支，相當於季減38%，年減 14%，還看淡鴻海和鴻準表現，也對股價造成衝擊。

觀察去年12月和第4季表現，法人指出鴻海仍可受惠季節性旺季效應，預估單季業績可望季增20%左右，有機會來到新台幣1.65兆元到1.7兆元區間，創歷史單季次高，並預估鴻海去年整體業績可望超過5.1兆元，較前年成長10%，創歷年新高，全年獲利有機會超過1100億元，在鴻海減資2成效應下，去年每股稅後純益可到8元。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,市值,蘋果,iPhone

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