87歲「骨灰級玩家」！超愛《動物之森》4年玩了3850小時

許多人認為老人和遊戲是不會有任何連結,不過國外有1名網友發文表示,自己87歲的奶奶對於任天堂的遊戲《動物之森》系列特別著迷,日前要幫忙奶奶轉移遊戲資料到新機器時,意外發現她在4年的時間中,共花了3850小時在玩這款遊戲,相當於整整160天的時間。

綜合外媒報導,《動物之森》系列是日本任天堂發行的社交模擬遊戲,在遊戲中,玩家生活在一個擬人動物村莊,並展開各種任務活動,同時遊戲中的時間是與現實世界連動的。國外一名87歲的奶奶可說是《動物之森》系列遊戲的「骨灰級玩家」,從2014年玩到2018年,在這4年中共花了3850小時玩遊戲,表示在這可愛的模擬村莊待了近160天。

報導指出,這名高齡資深玩家的孫子哈本斯(Paul Hubans)日前發現奶奶的3DS遊戲機壞了,因此與家人在聖誕節買了全新的遊戲機送祖母。當時哈本斯想幫奶奶將舊機器《走出戶外:動物之森》的遊戲資料轉移時,意外發現自己的祖母共登入了2521次,一共3580小時,計算下來平均每天玩了2.5小時。

許多網友看到哈本斯的貼文後,紛紛表示想在《動物之森》加他奶奶好友。哈本斯表示,奶奶在這款遊戲中的滿足感來自於日常的鄉村生活,如摘水果、打岩石及挖化石等。報導指出,《走出戶外:動物之森》在2019年已進入任天堂的熱門遊戲機「Switch」中,而3DS版本的遊戲已長時間未更新,因此哈本斯想將目前的遊戲機賣掉,並替奶奶將遊戲升級至最新版本。

My 87-year-old grandma has played Animal Crossing New Leaf on her 3DS every single day for the past 4 years now.



Her 3DS finally broke this year, so we got her a new one for Christmas. During a system transfer I checked her activity log: pic.twitter.com/R33KycrW4q