美中貿易戰與景氣趨緩　銀行高階主管指數一年來低點

▲美中貿易戰不確定因素、景氣欠佳，銀行高階主管對市場、經營環境的看法趨於保守。（圖／示意圖／達志影像）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院公布，去年12月最新BEI-綜合指數(銀行高階主管指數)編製結果分數為54.0，與11月指數持平，受美中貿易戰與景氣擴張趨緩影響，指數為近一年來的低點。

而綜合指數指數主要是經營指數以及經營指數、與市場指數綜合而成。其中BEI-經營指數分數為56.5，較11月指數

56.4上升0.18％，美中貿易戰停火90天，且中國大陸釋出購買大豆、玉米、以及降低汽車關稅等動作，有利中美貿易談判進展，加上國銀去年獲利可望創下歷史新高，國內業務稅前純益、全行稅前純益本月轉為樂觀，但企金消金客戶信用風險仍維持保守，利息收入及放款意願較上月下滑。

市場面指數分數為43.2，與11月指數持平，利率方面受到美國聯準會(FED)在12月升息影響，銀行高階主管對未來仍持升息看法；受Fed升息與縮表、美中另起衝突等不確性因素影響，各國股市大幅下跌，影響銀行業者對台股看法持續保守；外匯市場方面，受英國脫歐美元強勢，以及外資匯出等因素影響，銀行業者認為新台幣會持續持貶值；房市方面，銀行業者對房地產趨勢的看法是繼續維持保守，未來仍須持續觀察房市走向。

未來3個月銀行高階主管關注國內外財經情勢有8大重點為：美中貿易戰；美中貿易90日停火協商；英國脫歐的不確定性；中國經濟波動；FED升息與縮表的速度；國際股匯債市波動與原物料走勢；華為首席財務官(CFO)孟晚舟逮捕事件對美中關係後續影響；以及純網銀設立。