美軍挺進「反戰城市」募兵　遭家長撂狠話：離我孩子遠一點

▲ 美軍近年來員額不足 。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國是實施募兵制，但近年來兵力嚴重不足，軍方便嘗試到反戰城市拉攏人才，不過成效卻非常不理想。陸軍上士瓦加斯（Jeremiah Vargas）表示，「這些城市很多學校不想讓我們和學生談話，甚至家長會直接叫我們離孩子遠一點。」

據《紐約時報》報導，美國陸軍今年募兵人數比目標少了6500人，軍方只好試試看到芝加哥、舊金山、西雅圖、波士頓、匹玆堡、堪薩斯市這類支持反戰的城市宣傳。

瓦加斯上月在西雅圖和其他4名募兵人員坦言，「我們確實落伍了，這已經不是什麼秘密。」距離報告期限只剩下1周，目標是要募到8名新兵，但目前只有2名。

▲當軍人是鐵飯碗的說法已沒吸引力。（圖／路透社）



雖然法律規定，學校不可以拒絕軍方進入宣傳，但瓦加斯仍頻頻碰上軟釘子，甚至有很多反戰團體也到學校宣揚戰爭的黑暗，包括伊拉克和阿富汗戰爭、軍中校騷擾事件等等。他透露，「校方希望學生們可以去讀大學，從軍是最後的退路。」

相較之下，從維吉尼亞延伸至德州的「彎月形地區」就是募兵主力，年輕人從軍的比率是其他地區的2到3倍，因為這裡軍事基地多，很多家庭有軍人傳統，孩子自然而然受到潛移默化。

西雅圖募兵困難，除了反戰意識鮮明外，也因為科技業發達，普遍時薪比一等兵高出許多，所以從軍當然不是年輕人的第一選擇。

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