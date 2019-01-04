眾議院批准支出法案！終結政府關門、拒給邊境牆資金…施壓參院

▲ 美國政府部分關門已進入第13天。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國眾議院民主黨人3日晚間通過2項法案，提供臨時資金給國土安全部，並讓12月22日以來關閉的聯邦政府機構能夠恢復正常運作，直到今年9月。但這並沒有包含總統川普（Donald Trump）的50多億美元邊境牆資金。

綜合華盛頓郵報、紐約時報、CNN報導，眾院投票通過一項針對國土安全部的林時支出法案，可讓該部會重啟運作數周，但不分配任何新的邊境牆資金，而此案最終以239比192票數通過，其中5民共和黨人跑票，選擇支持民主黨。過沒多久，眾議院再度通過另項支出法案，目標在重啟關門已13天的聯邦政府。

上述這些措施都需要經過參議院的支持，且要川普簽字才能真正終結政府關門現況。但川普先前已明確表達將行使否決權，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也曾說過，「參院不會送上總統不簽的東西」。

▲ 美國副總統潘斯。（圖／達志影像／美聯社）

副總統潘斯（Mike Pence）3日受訪時曾提到，雖然他願意談判來結束政府關門，但邊境牆顯然是癥結點所在，「我們來這裡是為了達成一項協議，但協議是為了取得真正的收益…沒有邊境牆，就沒有協商。」

目前政府部分關門已進入第13天，重掌眾議院的裴洛西（Nancy Pelosi）提到，川普所堅持的邊境牆是「浪費錢」、「不道德」。

兩黨國會領袖預計於4日上午在白宮會見川普，隨著雙方立場強硬堅定，屆時能否取得進展仍待觀察。

▼ 民主黨籍國會議員裴洛西二度當選聯邦眾議院議長。（圖／路透）