台積電4個月跌掉60元　市值蒸發1.55兆

▲台積電17日將召開第4季法說會 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

受到蘋果財測下修的影響，蘋果股價狂瀉10%，權值王台積電今（4）日開盤最低來到208元，創自2017年7月以來、18個月新低；台積電市值也大蒸發，相對去年9月7日268元的波段新高，一口氣跌掉60元，等於短短四個月，市值蒸發1.55兆元，來到5.41兆元。

受到財報不佳影響，蘋果昨日先跌7%，今日再跌10%，市值蒸發近750億美元，僅剩6,747.48億美元，創下自2013年以來新低。台積電也從昨日開始率先被外資拋售達1.4萬多張，三大法人合計賣超1.3萬張；今日開盤亦下挫，摜破前波低點210元，跌6元或2.78%。

美股今日四大指數都下滑，其中道瓊指數下跌660.02點，S&P 500指數下跌62.14點，不僅蘋果公司股價再狂瀉10%，美國的蘋果供應商受連累，包括Skyworks Solutions下跌10.7%、Cirrus Logic下跌 8.5%、Qorvo下跌 9%。

半導體自去年第三季以來預告今年的流年不利，法人指出，由於景氣雜音，多數IC 設計客戶今年上半年投片計畫保守，加上高階手機終端需求遲遲不見起色，台積電今年營收成長恐因而停滯；但長線看來，看好需求將在2020年復甦，且台積電會持續拓展市占率。

台股蘋概除了台積電，其他個股也應聲下跌，包括大立光失守3000元整數大關，早盤最低來到2910元；可成跌7.21%，盤中守住200元關卡。